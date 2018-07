Otitis externa: lo que tienes que hacer para prevenir la enfermedad del verano

Hay quién dice que es la enfermedad del verano. Y a quienes lo afirman no les falta demasiada razón. La otitis externa es capaz, en muchos casos, de fastidiar unas vacaciones sin proponérselo siempre teniendo en cuenta que esta es una dolencia que afecta sobre todo a las personas que son más proclives, por ejemplo, a desarrollar tapones de cera en los pabellones auditivos. Produce un dolor espantoso y problemas de salud que pueden llegar a ser graves. Lo advierten todos los médicos: en este como en muchos otros casos es importante la prevención. El Departamento de Otorrinolaringología de Navarra ha elaborado una guía con una serie de consejos que todos debemos seguir si queremos prevenir esta enfermedad o cualquier dolencia en el oído.

Protegerte del ruido. Fuegos artificiales, conciertos, asistencia a festivales y a fiestas al aire libre? Normalmente en verano tenemos más tiempo libre y eso también significa que tratamos peor a nuestros oídos. Cuando acudas a uno de estos espectáculos procura ponerte lejos de los altavoces, escucharás la música igual de bien pero sufrirás menos consecuencias en tu salud auditiva.

Nunca uses bastoncillos. Cada vez los usa menos gente pero hay muchos que todavía tienen la mala costumbre de utilizar estos productos para limpiar sus pabellones auditivos. Según los médicos de Navarra estos utensilios sólo se deben usar para limpiar los pliegues de la oreja. ¿Y dentro? Sencillamente con agua en la ducha puedes conseguir una limpieza total. Recuerda que también es bueno que los oídos tengan algo de cerumen.



Cuidado tras el baño

Después del baño, especial cuidado. Una vez que salgas de la playa o de la piscina tienes que limpiar los oídos. Siempre y sin ninguna excusa. Piensa que es lo que haces con el resto de tu cuerpo y que los oídos no pueden ser menos en el cuidado.

Si tienes un tapón, acude a un profesional. Sacar un tapón de cera de un oído es sencillo: lo pueden hacer en cualquier centro de salud con agua a presión. Recuerda que a la hora de "tocar" dentro de tu cuerpo es mejor que lo haga siempre un profesional por las consecuencias que esas acciones puedan tener.

No uses tapones. Los doctores aseguran que en caso de que no haya sido un consejo del médico no conviene usar tapones porque empujan la cera dentro del oído.

Si tienes otitis, acude al médico. En medicina la previsión es fundamental. Si el dolor es persistente acude cuanto antes a tu médico de cabecera o al servicio de urgencias. No lo dejes pasar para no tener que afrontar en un futuro consecuencias indeseadas.