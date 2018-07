La regla definitiva para perder grasa con el desayuno

Para perder peso y llevar una vida sana y saludable es tan importante lo que comes a mediodía como lo que cenas o desayunas. Por eso tienes que tener cuidado con lo que te planteas en la primera comida del día. La pérdida de grasa es simple. Adelgazar, de hecho, es fácil si sabes como hacerlo. Al menos así lo afirma Miquel Girones, el nutricionista que hoy te muestra en sus redes sociales el truco definitivo para perder peso con el desayuno: planificar lo que comes. Preparar un buen desayuno te llevará 10 minutos más y hará que mejores mucho tu dieta y tu calidad de vida. Estas son las claves para hacerlo.



Que sea un desayuno alto en proteínas

Introduce carbohidratos de calidad

Elige grasas de calidad

Bebidas 0 calorías

Sin azúcares

Nunca es demasiada fruta

"Introduce fuentes saludables de proteína en tus desayunos. Te va a aportar saciedad a tope. Un revoltijo de huevos o una tortilla por poner sólo un ejemplo", asegura Girones. Es importante que el desayuno te sacie. Muchas veces abusamos de los ultraprocesados con mucho azúcar. El cuerpo los consume muy rápido y luego a media mañana tienes hambre y te ves obligado a volver a comer "Con la fruta no hay error, siempre es una buena opción", asegura Girones. En este sentido da igual la pieza de fruta que te apetezca.¿Te has planteado introducir un puñado de frutos secos en tu dieta diaria?. Girones asegura que "es fundamental para perder grasa ganando en salud".Introduce en tu desayuno bebidas sin calorías como el café sólo, el té o el agua con gas. En este otro artículo te contábamos cuáles son las m´sa adeucadas.Ya te lo contábamos antes pero te insistimos: evita productos con azúcares añadidos que, además, van a dañar tu salud. Aléjate de las tradicionales galletas de chocolate.Tienes que comer cinco piezas de fruta y verdura al día por eso en el desayuno puedes optar, por ejemplo, por trocear una pera o un melocotón e introducirla en un vaso con yogur y frutos secos. Así conseguirás todo lo que te hemos propuesto en este artículo: tendrás un desayuno con el que no engordarás, que será más sano que el que consumes habitualmente y con energía para aguantar toda la mañana sin tener que picar entre horas. Recuerda que, además, es muy importante moverse y llevar una vida activa. La Organización Mundial de la Salud recomienda que camines 15.000 pasos al día.