El alimento sano que tomas todos los días y te impide perder peso

El zumo de frutas. Ese es el nuevo enemigo de quienes quieren cuidar su salud y evitar los azúcares. Pero ojo, lo que es negativo para la pérdida de grasa es el modo en el que te tomas la fruta, no la fruta como tal. Más bien al contrario. Los nutricionistas siguen recomendando una y otra vez el consumo de estos alimentos. Recuerda que lo aconsejable es que te comas cinco piezas de fruta y verdura cada día y que combines la buena alimentación con una vida activa (moverte por ejemplo más de 15.000 pasos al día) y teniendo cuidado también con lo que bebes.



"Tal y como se vio en estudios científicos el zumo natural exprimido 100 por 100 de fruta no parece aumentar el riesgo de diabetes tipo 2 como sí lo hacen los zumos envasados con azúcar añadido (que encuentras en el supermercado). Aún así y hablando ahora desde el punto de vista de la pérdida de grasa un zumo no te aporta ni fibra ni saciedad como sí lo hace una pieza de fruta entera", señala el nutricionista Miquel Girones en uno de sus últimos vídeos explicativos en el que además hace hincapié en que se tarda más tiempo en tomar una fruta natural (de cuchillo que se llama en muchos lugares), y eso hace que el cerebro se sienta más saciado.



Un ejemplo práctico

Vayamos a un ejemplo claro con el que vas a poder comprobar toda esta teoría. Una naranja tiene 0 gramos del denominado azúcar libre mientras que un zumo tiene unos 35 gramos de este mismo elemento. "Al zumo se le ha quitado la fibra de la fruta y eso hace que se metabolice mucho más lento el azúcar que tiene la fruta.", sentencia Girones.Además tomando la fruta completa masticas y eso, explica el nutricionista, envía señales a tu cerebro "de que estás quedando saciado y lleno". "Es una acto mecánico. Beber zumos o tomar batidos es algo que le recomendamos a la gente que tiene que ganar peso porque al no haber masticación cuando te tomas algo líquido puedes ingerir más calorías sin que tu cuerpo se de casi ni cuenta de lo que está haciendo", concluye. ¿Aún necesitas más consejos? Te damos otros diez trucos para adelgazar