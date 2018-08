Así conseguí perder 45 kilos de peso en un año con dos cambios en mi vida

Las redes sociales han servido desde siempre (y más en los últimos meses gracias al trabajo de un gran grupo de nutricionistas) para desmentir los bulos relacionados con la alimentación y las técnicas para adelgazar que también proliferan en internet. En Instagram se multiplican cada día más las cuentas de personas que han perdido peso y quieren dejar claras dos cosas: que para quitar los kilos de más no se necesita ningún producto milagroso y que estar delgado no es lo importante, que lo importante es luchar por tu salud y por mejorar tus habitos de vida. Uno de los casos que más sorprende es el de Silvana (@Camehous en Instagram), que utiliza las redes sociales para motivar a los demás y mostrar su increíble cambio de aspecto. Perdió 45 kilos en un año.



¿Cómo? Ella misma lo explica. Sólo cambió dos cosas en su vida: se puso a hacer ejercicio y optó por una vida más saludable. "No hubo ningún tipo de suplementación ni quemagrasas ni nada light o diet", enfatiza la propia internauta haciendo hincapié en que empezó con la vida sana "porque me sentía mal, muy cansada". (Sigue leyendo tras la foto).



Silvana está a punto de cumplir un año: el que hace desde que cambió su vida. "Me ayudó muchísimo que mi pareja había perdido 40 kilos y seguí su ejemplo. Él tenía una enfermedad en la espalda cauada por el sobrepeso y al perder peso mejoró notablemente y se salvó de que le sometieran a una operación", relata la "instagramer".





Cosas que "desterrar"

Próximos retos

, explica a sus seguidores. Y es que la alimentación sana es clave. Hace varias semanas ya te hablábamos (en este artículo lo puedes rescatar) de qué son los ultraprocesados. Se trata de alimentos poco saludables que la industria intenta venderte y que consumes habitualmente sin tan siquiera notar que estás perdiendo salud y ganando peso como consecuencia de ese consumo poco responsable. También es importante tener en cuenta el consumo excesivo de azúcar.Por eso es importante que restes este elemento de tu dieta. ¿Cómo hacerlo? Los nutricionistas te ayudarán. En este artículo te contábamos hace meses, por ejemplo, las especias que puedes utilizar para endulzar desde un café hasta un yogur natural. Son sustitutivos del azúcar que te van a ayudar a mejorar tu vida y a perder peso.Pero no son lo único que debes desterrar.Recuerda que estas bebidas también tienen mucho azúcar.Un té, un café€ También puedes cambiar los postres por fruta. Los trucos no acaban ahí.La alimentación que muestra en su cuenta Silvana te puede ayudar. Sino mira esta merienda a base de copos de avena, queso fresco y mix de frutos rojos (y sigue leyendo después de la foto)."La clave es la constancia, la paciencia y la adherencia al estilo de vida saludable. No hay que comerse el coco con fórmulas y palabrería, es cuestión de sentido común", sentencia Silvana en otro de sus post. Y es que la paciencia también es importante en el deporte. Los expertos recomiendan empezar poco a poco, con algo que no te cueste. Sube a casa por las escaleras, vete caminando al trabajo, fíjate un reto de pasos al día€ Así irás acostumbrando a tu cuerpo hasta que todo sea más fácil.Silvana espera ahora su nuevo reto., explica la instagramer.