Niños con cáncer y VIH, los más afectados por movimientos anti vacunas

Los padres que rechazan las vacunas no solo ponen en riesgo la vida de sus hijos, sino también la de menores con cáncer o enfermedades como el VIH o lupus, cuyo sistema inmunológico es débil, afirmó a Efe María del Carmen Espinoza, médico del Hospital General de México.

"Indirectamente se pone en riesgo a esos niños que no deberían vacunarse pero es porque no pueden debido a su condición, no porque no lo quieran hacer", afirmó la especialista quien participa en el Segundo Simposio Interinstitucional "Vacunar para dar Oportunidades", que se desarrolla en Jalisco (oeste de México).

La tendencia de no vacunar a los menores que apoyan grupos de padres de todo el mundo está propiciando que aparezcan enfermedades que ya estaban superadas en Europa y América Latina como el sarampión, poliomielitis y la difteria, erradicada hace 30 años.

La enfermedad de más riesgo en este momento es precisamente el sarampión. "Ya tenemos -agregó- 11 países de América Latina que están afectados con sarampión ahora y en Europa se han reportado 41.000 casos, es el año en el que se han tenido más casos en los últimos 30 años de la enfermedad".

"Si los papás no se informan de manera adecuada empieza a haber problemas y esto tiene que ver con lo que les llega de las redes sociales que han tenido un papel importante en la difusión de datos erróneos", expresó.

La experta invitó a los padres de familia a acercarse a especialistas para conocer más acerca de las diferentes vacunas, que definió como "los medicamentos más vigilados de la industria farmacéutica"

"No hay estrategia en el mundo, ni siquiera los antibióticos, que haya salvado más vidas que las vacunas", concluyó.

El Segundo Simposio Interinstitucional "Vacunar para dar Oportunidades" se desarrolla con la asistencia de especialistas mexicanos y es auspiciado por el gobierno de Jalisco y la empresa Sanofi.