La regla de oro para perder kilos de más tras las vacaciones y el verano

Se acaba el veranito. Y, con él, las vacaciones de mucha gente (si es que no han terminado ya). Pero lo que está claro es que, se hayan esfumado los días de asueto hace dos meses, un mes o hace aún menos tiempo, el fin del verano supone un cambio de chip y que salte el automático en la cabeza de mucha gente: toca volver a la rutina tras los excesos del verano, muchas comidas y cenas fuera de casa, una excesiva carga de caprichos concedidos al cuerpo, muy por encima de lo habitual. ¿Qué debo hacer para recuperar la línea, adelgazar y perder grasa? O simplemente para volver a una vida saludable ¿Tengo que hacer un sobreesfuerzo extra para compensar todos los malos hábitos que proliferaron en mis vacaciones: esas cañitas o copas de más? ¿Tengo que depurar todo eso? Se agolpan las preguntas, pero lo importante es tener claro el objetivo de perder peso y saber que, aunque costará sacrificio volver a centrarse en él, es contraproducente caer en la obsesión.



Ya lo dijo el experto en nutrición Miquel Girones en su seguida cuenta de Instagram: "Hay prioridades. Si tu estrés es alto, la adopción de hábitos saludables nuevos va a ser más difícil". Más claro, agua. El momento al que nos enfrentamos tras un verano de pequeños o grandes excesos o tras unas vacaciones de comer todos los días fuera de casa puede ser muy propicio para que la mente juegue una mala pasada y se caiga en la obsesión, generando un estrés desmedido para adelgazar o perder peso. Por eso, resulta más que pertinente tener bien presente esta advertencia de Girones.





Actuar tras los excesos del verano para perder peso

¿Hay que depurar el cuerpo tras las vacaciones?

¿Hay que comnpensar para peder los kilos de más?

¿Cenar fruta para compensar una comida copiosa?

Entonces, ¿cuál es la forma mesurada y adecuada de? Pues, sencillamente, recuperar uny no caer en una espiral obsesiva pensando que debemostodo lo que hemos comido o tragado durante nuestras vacaciones o el periodo estival. De nuevo,La pregunta la pone sobre la mesa con claridad, otra nutricionista que utiliza Instagram para difundir un estilo de vida saludable. "", lanza al aire. Y su respuesta es rotunda:"Todo esto viene por mi cena del otro día: frutay no me apetecía cenar otra cosa que no fuese fruta (comimos en un pueblecito deasí que había que probar las cosas típicas, y aunque los platos fueron para compartir, para mí son comidas muy pesadas)", narraEn primer lugar, Laura Jorge contesta a la cuestión de una supuesta depuración del cuerpo para. "Depurar nuestro cuerpo, ya que nuestro cuerpo ha desarrollado mecanismos de eliminación de toxinas.Contamos con órganos que se encargan de excretar las sustancias no deseadas sin necesitar zumos, infusiones o dietas depurativas", resuelve la nutricionista.Una vez tratada esa parte, toca la de la compensación: ¿es necesario compensar esos kilos de más de las vacaciones haciendo un sobreesfuerzo en los días siguientes? "Si te sales en una comida o descuidas un poco lo que es tu rutina durante las vacaciones, en mi opinión... No necesitas compensar.Ahora, entiendo (yo lo hago) que te apetezca cenar más ligero o no cenar alguna noche...ya que eso no sirve de nada (lo que has comido, comido está)", advierte Laura Jorge.Y, como elemento accesorio, la nutricionista también habla de otro asunto muy extendido: ¿engorda cenar fruta por los azúcares que ésa contiene? " Mi respuesta: la fruta no es el problema.. Los azúcares de la fruta no son el problema.ya que se puede descuidar el consumo de otros alimentos... Pero no os tenéis que preocupar por los azúcares de la fruta", aclara.De hecho la fruta entra de lleno dentro de la filosofía de "real food" , optar siempre por alimentos naturales ya toda costa. Perder peso o grasa y adelgazar no tiene una vía definida, hay diferentes caminos. Hay algunos snacks ligeros que permiten comer entre horas, o diferentes opciones para el desayuno . Y, también, el camino del ayuno intermitente.