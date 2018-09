Seis alimentos para sustituir fácilmente y con los que conseguirás bajar peso

Cuando se va al cine o cuando se disfruta de una buena película en el sofá es muy difícil el no acompañar ese momento de unas palomitas calientes recién hechas. Los mismo ocurre cuando buscamos acompañamiento para nuestros platos favoritos: patatas fritas (alimento imprescindible para muchos en su menú) o la Nutella a la hora de una merienda con cierto sabor a nostalgia. En el momento de comenzar un plan saludable, lo primero que se piensa es en apuntarse corriendo a un gimnasio y convertir en la lechuga en el plato estrella de cada día.



El ejercicio es fundamental (en este artículo te contábamos como perder peso en menos de media hora y sin moverte de casa) pero respecto al alimento, si quieres bajar peso y comenzar una dieta saludable, no es necesario hacer un cambio radical en los hábitos diarios y en esos caprichos puntuales.



Como explica Proviotico existen "cambios fáciles" que no nos tienen que dar "dolores de cabeza" a la hora de cambiar nuestra rutina. Por ello, aquí te proponemos seis alimentos con los que podrás sustituir esos complementos que usamos en el desayuno, merienda o incluso entre horas.



La margarina por la mantequilla de Maní

Palomitas de maíz sin grasas hidrogenadas

Patatas horneadas

Galletas

Crema cien por cien de avellana

Tortitas (pero con truco)

Aceite de oliva virgen extra, siempre

La margarina es un complemento esencial para muchos para añadir en las tostadas antes de ir a trabajar o a estudiar. No obstante, existe un sustitutivo que también dará un sabor añadido a aquello a lo que se lo untemos:Su contenido graso es monoinsaturado, muy común en las grasas naturales, por lo que se convierte en un elemento saludable para añadir a tu dieta.Como decíamos al principio de este artículo, las palomitas son un alimento ligado al séptimo arte. Aquellas que tomamos habitualmente en el cine abusan de la sal y contienen grasas hidrogenadas. Por ello lo aconsejable es que las cambies por palomitas de maíz sin grasas hidrogenadas.Las patatas al vapor u horneadas tienen menos calorías que aquellas de bolsas que cocinamos en la freidora (entre 80 y 120). Por lo tanto, el cocinarlas en el horno y mantener la piel es una forma ideal de no prescindir de dicho tubérculo al tiempo que disfrutamos de una comida saludable. Un snack muy recurrente e incluso un alimento que toman a menudo los niños para comer a desayunar. Eso sí, hay que decir adiós a las industriales con ingredientes de mala calidad. Lo mejor es tomarcon ingredientes de calidad (al hacerlas nosotros mismos evitamos que tengan añadidos). Y es que, como dice el dicho, no hay nada como la comida casera.El pan con Nutella es un placer para muchos al que es muy difícil dejar de lado. Sin embargo, existe una opción igual de deliciosa y mucho más sana que nos ayudará en nuestro camino para bajar esos kilos de miel: tomar crema de 100% avellana. Igual que ocurre con las galletas, consumiremos un alimento que carece de añadidos que puedan engordar.Las tortitas son un alimento que se está extendiendo cada vez en España de las manos de las grandes cadenas de comida internacionales. Si te gustan, lo ideal es que no las acompañas de sirope o margarina, sino que prepares este plato de forma casera con tortitas de avena y frutos rojos.En España tenemos la suerte de vivir en la tierra del aceite. Existen diferentes denominaciones tan deliciosas como variadas. Por lo tanto, acompaña a tus comidas de aceite de oliva virgen extra y no de aceites vegetales refinados.Además, si estás dispuesto a comenzar una dieta saludable, puedes acompañarlo de diversos condimentos que te ayudan a adelgazar y que harán más deliciosas tus comidasEso sí, recuerda que antes de empezar cualquier plan de adelgazamiento, hay un producto que debes desterrar sí o sí de tu día a día: el azúcar.