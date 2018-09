Alzhéimer: la heroica batalla diaria de Emilio con Tere

-¿Cómo está su mujer, Emilio?

-Físicamente, extraordinaria. Mentalmente es un cuerpo que murió.

La mujer de Emilio Fernández Fernández, de 79 años, es María Teresa Maneiro González, Tere, Teresina. Gijonesa de 71 años. Una mujer a la que no se le ponía nada por delante, trabajadora, activa, inquieta, ama de casa, madre, abuela... con genio pero siempre fácil de llevar. Hasta que hace unos años se le diagnosticó alzhéimer. Ahora, Tere es una presencia en su propia casa, la que comparte con Emilio. Es una enferma a la que cuidar casi permanentemente, una mujer a la que su mal ha endurecido y hasta agriado el carácter, con enormes lagunas mentales y que vuelca en quejas hacia su marido y cuidador toda la confusión que envuelve su mente. "Qué malu yes conmigo. Se lo voy a decir a tu madre", le dice a menudo a quien se desvive por ella. "Y mi madre, la probina, murió haz 40 años"... se ve en la necesidad de explicar Emilio Fernández.

Hace unos seis años a Emilio le saltó "la alarma" de que algo andaba mal con su esposa. "Era diciembre y quise darle una cantidad de dinero para tantos gastos extraordinarios como hay en Navidad. ´Toma, para que no gastes de lo tuyo´", le dije. Recuerdo que era por la tarde. Al día siguiente, que era fiesta, sobre mediodía vino a vernos un nieto que marchaba de Gijón para tiempo, y pensé que había que darle los Reyes. Se lo dije a ella y me contestó que no tenía nada de dinero. ´¿Cómo que no, si te di ayer un sobre?´ y ella venga a decir: ´Ay no, no me diste nada...´. Yo sabía donde lo había guardado, pero ella no recordaba nada. Y no era poco como para que se olvidara fácil", rememora.

Así fue como se destaparon aquellas otras muchas pequeñas lagunas que llevaban ya un tiempo rondándole a Teresa. Las que a veces le llevaban a exclamar: "Qué desastre soy, no valgo para nada, no me acuerdo de nada...". Pero sin mayores dramas.

Lo que siguió fue un diagnóstico certero que no cogió a Emilio Fernández totalmente en la ignorancia. "Tenía un amigo que padecía alzhéimer, así que sí sabía a lo que me enfrentaba", relata. Lo que Emilio no midió fue el alcance que puede llegar a tener una enfermedad así. Tremendo. Nunca se planteó que su mujer no viviera con él en casa. No quiso valorar ni siquiera, cuando se lo plantearon en Adafa (Asociación Democrática de Familias con Alzhéimer), el acogerse a la ley de Dependencia para compartir el peso del cuidado de Tere... Creyó en su fortaleza y en la del entorno más cercano. Pero se equivocaba. "Esto es muy duro. Más de lo que creí. Pensé que podía con ello, pero no puedo...". Y Emilio se quiebra.

En su cocina, donde ha tenido que aprender a marchas forzadas a cocinar para la familia, sentado ante una mesa de comedor adornado con un camino de ganchillo de los muchos que hacía Teresa, a Emilio se le saltan las lágrimas, que le suelen aflorar cuando descarga con alguien todo el peso que siente sobre sus hombros. El peso de unos días que se le hacen larguísimos siendo "el lazarillo permanente" de su mujer. "Es complicado, sigue conociendo a los de casa, aunque a veces con lagunas, pero no retiene nada de lo que ocurre a su alrededor, nada de lo que le explicas, nada de lo que vive... Hay que hacérselo todo y, claro, es agotador", cuenta Emilio.

Es con ejemplos básicos como mejor se entiende la vida de Emilio y Tere. "Me levanto, la ayudo en todo y para cuando puedo sentarme a desayunar ya me preguntó siete u ocho veces si desayuné. Voy al baño y a los dos minutos ya está ella abriendo la puerta y preguntando si estoy listo. Da igual que le digas que te deje un minuto... Ella no tiene sentido del tiempo y todo el rato quiere salir de casa. Pero en cuanto está fuera, ya quiere volver. No se puede tomar nada con ella en ningún sitio, porque si pide una consumición la bebe de un tirón y ya quiere marchar. Hubo fases donde la enfermedad avanzaba lenta, pero ahora no. Y poco a poco fue cogiendo agresividad. Ahora tiene un pronto de genio muy complicado de llevar. Una nieta se queda con ella los sábados, tres horas, que son las que yo tengo a la semana para mí, y engárrense todo el tiempo. La nieta la reprende: ´¡Güelita!´, y ella le contesta ´¡Que no soy tu güela!´. Y eso que lo lleva siendo 27 años. Si viene a comer una hija con el nieto, Aitor, de 8 años, es muy fácil que marche y sin que le haya dado tiempo a llegar al portal ella ya dice: ´Hay mucho tiempo que no vimos a Aitor...´. Jamás la vi sentarse a ver la televisión sin hacer nada: o ganchillo, o punto, o autodefinidos... Ahora, nada. Ve la tele sin verla. Son una sucesión de imágenes y sé que de una secuencia a otra se le olvida. Así que yo estoy cansado de ver series repetidas y repetidas que no sean barullos, porque la alteran, ni cosas agresivas, ni demasiado paradas que no la motiven...".

Teresa lleva un tiempo muy empeñada en volver a su casa de la infancia, en El Muselín. Una casa que no existe ya, pero ella erre que erre. "Cuando se enfada, acaba diciéndome que se va a ir para su casa. Así que un día la llevé al solar donde antes vivía. No reconoció nada, aunque sí el lavaderu del barrio, que está muy guapo. Cuando estábamos en la parada del autobús esperando para marchar ya me preguntó. ´¿Dónde estamos, en Jove o en La Calzada?´ Y al día siguiente lo mismo: ´Quiero ir al Muselín...´", cuenta el marido. Otra cosa es la vida social, que "ya no tenemos ninguna: igual podemos estar con unos amigos, y si por casualidad aguanta sentada, que aguanta mal, ella no está en la conversación con nosotros. Es increíble, pero su mente no está", añade.

Así y todo, Emilio no ha querido hasta ahora que su mujer deje de disfrutar de sus vacaciones periódicas en Peñíscola, donde tienen una casa. Se arriesga a llevarla de viaje, aún sabiendo que "cuando está aquí quiere ir para allá, y en cuanto está allá ya quiere volver". La última vez se empeñó en que "esti avión no camina nada, no anda, está parado...", y así casi todo el vuelo.

Ahora, Emilio Fernández, que sabe lo que es trabajar desde los 14 años y no parar hasta los 64 -fue administrativo en la empresa municipal gijonesa Emulsa-, se siente muy cansado. "Quién me iba a decir a mí que me estuviera planteando llevar a Tere a un centro de día? Pero es que los días se me hacen muy largos. Menos las dos horas que Teresa pasa en los talleres de Adafa, que me dan la vida, siempre estoy pendiente de ella. Soy un lazarillo. Y no sé si ella depende de mí o yo de ella. Para todo", razona. Además, le pesa ese malestar de su esposa: "No quiero machacarla, quiero que esté bien. Quién me iba a decir a mí que estuviera pensando en una residencia", insiste Emilio.

A este matrimonio gijonés, 54 años casados, con tres hijas y nietos, el alzhéimer les ha robado la comunicación. "Es lo que echo en falta. Ye muy importante, aunque sea para discutir, no pasa nada. La soledad, estando solo de verdad, creo que la llevaría bien. Pero la soledad estando acompañado es durísima. Porque yo lo que tengo es una mujer al lado con la que intentas hablar pero te dice ´¿Y qué?´", cuenta Emilio Fernández.

Emilio también tiene disgusto con la sanidad pública. Por el abandono al que somete a las familias de enfermos con alzhéimer. En su caso, sufrió la demora de seis meses para una cita de diagnóstico y la dejadez posterior en torno a una enfermedad "que sé que no tiene cura, lo comprendo". "Pero alguien tendría que entender la necesidad tan grande que tenemos los familiares de que alguien hable contigo, que no te sientas tirado, que alguien te diga: ´pues sí, la enfermedad se disparó´ o no. En seis años, yo estuve cuatro veces con el neurólogo de la sanidad pública. La última vez, en octubre del año pasado, y la próxima será en febrero del 2019. No entienden la necesidad que tenemos de que nos acompañen en este camino tan duro...". Un camino en el que sí que ha encontrado el apoyo de Adafa y las familias, tan fundamentales.

Al menos, Emilio Fernández ya no sufre tanto con Puigdemont y sus andanzas. Hace poco menos de un año, por estas fechas, la presencia del líder independentista catalán era constante en la televisión. Tan intensa que no pasó desapercibida ni para Tere. "Cada vez que salía en pantalla era la misma pregunta: ´¿Y esi qué hizo?´ Y le explicaba. A los dos segundos: ´¿Y esi qué hizo?´ Y le decías otra cosa menos compleja... y otra vez y otra vez la misma pregunta. Hasta que ya le decía : "Nada, que anda detrás de los nietos y no los encuentra".

Son los razonamientos del alzhéimer.