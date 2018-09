Nueve alimentos imprescindibles (y con pocas calorías) para adelgazar

Cuando quiere comenzar a adelgazar lo más difícil es establecer el plan que se va a seguir tanto de rutina alimenticia como de ejercicio físico. Comenzar es lo más difícil, de eso no hay duda. Pero lo importante es ser constantes y, sobre todo, tener claro el objetivo que se quiere conseguir (aquí te mostramos tres claves para perder grasa de forma eficaz).



Adelgazar no es sinónimo de pasar hambre, ni de pasar horas en un gimnasio machacándose con pesas o corriendo kilómetros y kilómetros (si quieres empezar a hacer ejercicio sin sudar demasiado, aquí te dejamos una información en la que te explicamos cómo ponerte en forma de una forma fácil y sencilla).



No obstante, lo más importante es quitar de tu dieta habitual aquellos alimentos con exceso de calorías y grasa, decir adiós a las bebidas a alcohólicas y, especialmente, desterrar cualquier comida o bebida que tenga azúcar. Como recuerda la página Proviotico, es imprescindible comer verduras todos los días, dado que aseguras la ingesta de micronutrientes y fibra.



Para ayudarte en esta tarea, aquí te dejamos nueve alimentos imprescindibles para perder esos kilos más dado su bajo nivel de calorías.



Germinado de alfalfa

Bok Choy

Jícama

Chucrut

Alcachofa

Col

Remolacha

Tomates cherry

Champiñones

La alfalfa aporta solo beneficios a nuestro organismo.Para germinarla tan solo tienes que utilizar un sobre de semillas de alfalfa ecológica y agua fría.Es una variedad de col de China y su ingesta es fundamental para un. Es un complemento más exótico para tus comidas que también aporta potasio, para el buen funcionamiento de los nervios y los músculos, lo que lo convierte en un alimento esencial para aquellos que entrenan.Originaria de México, la jícama es una fuente excelente de. Es un alimento ideal para aquellos que padecen de diabetes.Un plato muy habitual del centro de Europa que solo contiene. Es rico en vitaminas A, B1, B2 y C y es un complemento perfecto para mejorar desórdenes digestivos.La alcachofa es un alimento i. Ayuda a reducir la glucosa en la sangre, favorece la digestión de las grasas, es rica en fibra y aporta al organismo fósforo, calcio, magnesio, potasio y hierro. Y únicamente tiene 47 calorías.Con tan solo 25 calorías, la col ayuda tanto a quemar grasas, como a mantener una tensión arterial saludable o favorecer la digestión. Al ser un, con gran cantidad de glutamina (un aminoácido que se encuentra en los músculos), es un complemento perfecto para aquellos que no quieren perder tejido muscular.Igual que el resto de alimentos mencionados, la remolacha es rica en fibra y beneficiosa para el organismo. Los especialistas recomiendan, dado que aumenta el rendimiento.Un complemento perfecto para ensaladas y otros platos saludables. Los tomates cherryregular los niveles de colesterol y ayudan a reducir la tensión arterial alta.Los champiñones tienen tan solo 22 calorías.A, B1, B2, B3, B5, B9, C, D y E. Además, es un alimento perfecto para añadir como acompañamiento en una gran cantidad de platos.Añadiendo todos estos alimentos a tu rutina alimenticia diaria, no solo notarás como empiezas a adelgazar y perder esos kilos de más, sino que además estarás mucho más saludable. Como recuerda Proviotico "¿cuántas verduras puedes comer al día? Lo que tu estómago permita".