Nueve alimentos bajos en calorías ideales para adelgazar (y saciarte)

Lo más difícil a la hora de empezar una dieta saludable es dar con el menú ideal para establecer como rutina alimenticia y descubrir qué alimentos son buenos para el organismo, cuáles ayudan a quemar grasas y si nos saciarán cuando los tomemos. En múltiples ocasiones, el comenzar a bajar peso se relaciona (especialmente por aquellos que nunca se han marcado una rutina física o alimenticia) con un sacrificio máximo traducido en constantes horas de gimnasio levantando pesas y corriendo o basando nuestra comida diaria en tomar solo lechuga, tomate y poco más. Una rutina saludable para adelgazar exige constancia y paciencia, es cierto (en este artículo te hablábamos de las tres claves para perder grasa de forma eficaz), pero no hay que caer en el engaño de que se va a pasar hambre y todo van a ser penurias.



Existen múltiples alimentos bajos en calorías que puedes comer en gran cantidad y que te ayudan a adelgazar debido a sus propiedades naturales y, especialmente, a que son bajos en calorías. Como explican desde Proviotico "hay alimentos de origen vegetal que son ricos en fibra, te sacian y no te provocan esos antojos fisiológicos anormales (la pizza, el helado) ni desequilibrios hormonales".



Si has empezado una dieta saludable y no sabes qué alimentos añadir a tu día adía, aquí te proponemos nueve opciones bajas en calorías, ideales para adelgazar y que , además, te saciarán:



Apio

Champiñones

Sandía

Pepino

Arándanos

Naranja

Coliflor

Pimientos

Brócoli

El apio es un vegetal rico en fibra, por lo que te saciarás con él al consumirlo. También contiene vitaminas A, B1, B2, B3, B6 y C diversos minerales como potasio, hierro, magnesio, fósforo o calcio.Los champiñones no son un alimento ideal para añadir a nuestras comidas o nuestras cenas. Tiene un efecto saciante y también es rico en vitaminas y minerales, por lo que te ayudarán a bajar peso.Un complemento, fresco, nutritivo y delicioso para comer. Además,es rica en fibra y contiene solo 30 calorías.El pepino es ese tipo de alimento con el que se cumple el dicho deAdemás, es diurético, mejora la digestión y regula la presión arterial, entre otros muchos beneficios.Son unos frutos que además de saciarte y de ser un complemento perfecto para añadir a un yogurt natural, ayudan a reducir el colesterol y mejorar la digestión.Una fruta relacionada con el desayuno que puedes consumir como un zumo o (mejor aún) comiéndola directamente. Además,y ayuda a ir al baño para aquellos que tengan problemas.Es rica en fibra y minerales, por lo que te saciarás al tomarla. Una buena opción para tomar coliflor es preparar unDisfrutarás de un delicioso menú bajo en calorías.Un complemento perfecto para cualquier tipo de alimento. Como explica Proviotico puede añadirlos a "ensaladas gigantes" y comer hasta saciarte.El brócoli es una de esas verduras que debes añadir sí o sí a tu dieta para poder adelgazar. Entre sus múltiples beneficios, desintoxica el organismo y fortalece el sistema inmunológico. Una forma deliciosa de tomar brócoli solo es añadiéndole salsa de soja (en esta información también te mostrábamos cinco condimentos que puedes añadir sin temor a tu comida si quieres perder peso). Con estos alimentos no solo conseguirás bajar peso, sino que su ingesta tendrá un impacto positivo en tu organismo. También recuerda que la regla más importante para perder esos kilos de más lo primero es libarte del azúcar. A una dieta saludable hay que sumarle una rutina de ejercicio (aquí te mostrábamos una tabla de ejercicios ideal para perder peso que puedes realizar en 28 minutos y sin salir de casa) y descansar entre siete u 8 horas diarias (en esta información te enseñábamos seis alimentos que te ayudarán a dormir bien y adelgazar) . El desayuno es la comida más importante del día, por lo que aprovecha para saciarte de una forma sana y deliciosa. Si no sabes qué tomar, aquí te damos varias opciones para empezar el día de una forma saludable.