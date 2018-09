Un "veroño" de salud que surge del mar

Si este verano se ha dado unos cuantos chapuzones en el mar, aparte de disfrutarlos, sepa que también ha cuidado y mucho su salud. Pero sí, el otoño llegará en dos días (entra el domingo 23), y con el frío habrá que prescindir –sobre todo, por las tierras del Norte– de esos estimulantes y relajantes baños en el agua salada: contiene como media un 35% de sales minerales.

Aunque no es cuestión de tirar la toalla y todavía quedan unas cuantas semanas por delante en las que hacerlo y disfrutar durante el agradable "veroño" (acrónimo que surge al fusionar verano y otoño). Por tanto, hay tiempo de aprovechar esa fuente de salud natural. Está bien saber, además, que los largos meses de invierno que se avecinan sin poder remojarse en el mar serán más llevaderos, en parte, si ha pasado el verano a remojo.

No hay evidencias probadas ni estudios científicos profundos, pero los asiduos al baño marino dan fe de que sienta de maravilla. Algunos de sus beneficios sí que están probados. El sistema nervioso, la piel, las vías respiratorias y la circulación agradecen el chapuzón. "Es innegable que se parte de un principio básico: el agua es fuente de vida", resume el médico de cabecera Jesús Pablo González-Quiñones, un entusiasta de los chapuzones, exsocorrista y asiduo desde que llega la primavera y "hasta bien entrado octubre, si se puede" a bañarse en la playa de Arnao (Castrillón). Con el frío, cambia el agua del mar por la de la piscina: "La natación es un deporte muy completo e indicado, con positivos efectos". Porque el doctor advierte de que eso de bañarse en pleno invierno hay que tomárselo con cautela: "Hay gente para todo, y es respetable. Pero no todo el mundo puede o debe hacerlo por las posibles consecuencias. La edad es un factor a tener muy en cuenta".

Unos 22 ó 23 grados (tirando por alto) es la temperatura indicada para que sumergirse en el agua salada no sea un tormento o una tarea de titanes. Tales cifras puede alcanzarlas el Cantábrico en las semanas centrales del verano. En el Mediterráneo es otro cantar y la temperatura se dispara bastante durante el estío. Pero en otoño e invierno la cosa cambia. "Desde primavera hasta octubre está bien para disfrutar del mar", aconseja González-Quiñones. "Además, hoy en día el calendario ha cambiado y llevamos como mes y medio de retraso, así que hay todavía tiempo para ello".

En esto hay que tener en cuenta, además, la temperatura exterior: no es lo mismo darse un baño cuando aprieta el calor en la arena que cuando se está fresquito. En este último caso, la sensación al adentrarse en el mar será más placentera, y más llevadero tirarse de cabeza al disminuir la sensación de frío, ya que la diferencia térmica es menor.

La lista de beneficios del agua del mar en el cuerpo y la salud no es corta. Tiene unos cuantos efectos. Para empezar, sobre la piel. La mezcla de sol y baño pone a raya, por ejemplo, la psoriasis. "Es muy beneficioso y cualquiera que la padezca puede decirlo, yo el primero. El agua actúa de desinfectante", señala el doctor.

No hay que olvidar las vías respiratorias. Cuando alguien sufre un constipado y una "moquera" de aúpa, uno de los remedios más habituales es el agua de mar. Si toca en invierno, se recurre al socorrido spray. Pero en los meses de temperaturas suaves, uno puede ir al mar: saldrá con los conductos completamente despejados y limpios.

La playa es, además, sinónimo de ejercicio. Al menos, para aquellos que no paran en la toalla. Caminar por la orilla ayuda y mucho a mejorar la circulación. Aparte, las olas tienen un efecto terapéutico y el masaje gratuito que aplican a las piernas es impagable para, por ejemplo, tonificar el cuerpo. Músculos y esqueleto lo agradecen mucho. Y no hay que olvidarse del sistema nervioso. Un buen chapuzón tiene un efecto relax innegable, y pocos que lo hayan probado pueden negar que tras sumergirse en el agua, si además ésta está fresquita, salen completamente despejados "y viendo las cosas de otro color". Como explica el médico castrillonense, hay un hecho innegable en la función terapéutica del agua: "La fría es estimulante para el cuerpo; la caliente, relaja".

Y hay otros beneficios puntuales, explica González-Quiñones, como el del yodo (otro componente del agua del mar) para los que padecen del tiroides. "El mar es un medio agradable y natural que tiene todo tipo de beneficios".

Ahora bien, que nadie piense que el mar mantiene a raya las enfermedades. Éstas, como todo, dependen de muchos otros factores. No es la panacea. El agua salada está en el equipo de los elementos que ayudan a cuidar y mejorar la salud. Pero hay otros que la empeoran. Cuestión de equilibrio.

No es para bebérsela

El mar es para bañarse, no para beber. Pablo Jesús González-Quiñones es tajante a la hora de descartar cualquier beneficio de tomarse un vaso de agua salada: "No los hay, no lo veo". Además, advierte, siempre puede contener impurezas que pueden conllevar algún perjuicio. Y, si se embotella, el líquido perderá sus propiedades.

Los legendarios e históricos baños de septiembre

Los 9 (u 8) chapuzones seguidos en el noveno mes del año son legendarios en cuanto a sus beneficios. Los que los dan aseguran que pasan todo el invierno sin un catarro ni una gripe. Esto, como todo, hay que tomárselo con distancia. Isabel II es, en parte, una de las "culpables" de la buena fama de los baños de ola: paseos por la orilla, justo donde rompen las aguas, a modo de bálsamo de numerosas dolencias. La monarca los puso de moda en el último tercio del siglo XIX en Santander. San Sebastián o Gijón rápidamente los copiaron. De todo aquello quedó la tradición y cierta creencia popular de que los baños de septiembre son mano de santo para las gripes del invierno. Pues a ello...