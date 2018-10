Sanidad alerta sobre una conserva peligrosa para los alérgicos

El control de productos no declarados en alimentos de elaboración tanto nacional como internacional es una de las principales tareas del ministerio de Sanidad. La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN), que depende de dicha cartera, ha emitido un comunicado para alertar de la presencia de "sulfitos no declarados en sardinas saladas españolas, de la marca Angomar, con lo que no debe ser consumida por alérgicos".



Según explican, AECOSAN ha tenido conocimiento, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) de una notificación, trasladada por las Autoridades Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Valencia relativa a la presencia de sulfitos no declarados en sardinas saladas procedentes de España. Concretamente se trata de "Sardinas saladas prensadas de la marca Angomar", en formato de 320g y con "fecha de consumo preferente y número de lote: 18-02-19".



"Se ha procedido a informar de estos hechos a las Autoridades competentes de las Comunidades Autónomas a través de la Red de Alerta Alimentaria nacional (SCIRI). El producto ha sido fabricado en Valencia y distribuido a varias Comunidades Autónomas: Cataluña, Murcia, Aragón, Madrid, Castilla y León y Castilla La Mancha", explican desde AECOSAN.





Como medida de precaución, "se recomienda a aquellos consumidores alérgicos o intolerantes a los sulfitosque se abstengan de consumirlo", alertan."Los sulfitos son un grupo de aditivos que se suelen utilizar como conservantes o colorantes en diferentes productos. Es importante conocer su presencia, y no abusar de su ingesta, pues son un aditivo dudoso con el que conviene tener cuidado, en especial con los niños y con las personas más sensibles, alérgicos o asmáticos, por ejemplo. De ahí el riesgo de que no se declare el aditivo en este producto", explican desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que también se ha hecho eco de dicha alerta. "Asimismo se indica que el consumo de estos productosexplican desde AECOSAN.Fuentes de la compañía Angomar han explicado a EFE que ya se han mandado muestras para realizar un contranálisis debido a que la firma "no utiliza sulfitos", un tipo de aditivos usados habitualmente como conservantes.Desde la OCU cuentan con una aplicación que te ayuda a saber qué es lo que comes , qué aditivos se usan en determinados alimentos, para qué sirve cada aditivo y lo que opinamos de él: si es un aditivo aceptable; si entraña riesgo si se consume en exceso por el "efecto suma"; si es un aditivo dudoso o directamente, engañoso. Además, algunos son alergénicos y pueden provocar reacciones de intolerancia en personas sensibles.