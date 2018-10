Las cinco reglas que tienes que seguir para perder grasa (y conseguir adelgazar)

El otoño es una época ideal para conseguir establecer una rutina alimenticia diaria con la que lograr perder esos kilos de más. Atrás han quedado los excesos del verano y del descanso y aún queda tiempo para llegar a la Navidad (una época donde solemos saltarnos habitualmente nuestras ´normas´ de alimentación entre grandes comilonas y cenas con amigos o de empresa) de una forma saludable. No hay ninguna duda de que al final lo más difícil es empezar y, sobre todo, cómo empezar. Querer bajar peso no es sinónimo de cenas rutinarias basadas en lechuga y tomate ni en apuntarse corriendo a un gimnasio y vivir en un mar de agujetas y cansancio (en esta información te mostramos la tabla de ejercicios definitiva para perder peso en 28 minutos y sin salir de casa). Existen múltiples opciones para llevar un estilo de vida saludable desde el inicio del día (aquí te hablábamos del desayuno ideal para adelgazar) y continuar la jornada alimentado de una manera sana (como el alimento con el que perderás grasa y adelgazarás en 30 días si lo tomas a diario).



Lo que todos los nutricionistas tienen claro y defienden férreamente es que, para comenzar una dieta saludable con el objetivo de perder peso, lo primero que hay que tener es paciencia. La paciencia y la constancia es algo fundamental, dado que los resultados no van a surgir al momento, sino que son el fruto del esfuerzo y la dedicación.



El nutricionista Miquel Girones explica que antes de empezar el camino hacia una vida más saludable y lograr adelgazar es importante tener claro 5 reglas fundamentales con las que conseguirás perder grasas. "¿Ya estás en proceso de un cuerpo con el que te sientas más a gusto? No está de más este recordatorio", afirma Girones. Aquí te mostramos las 5 reglas que propone:



- No compares tu camino con el de otros



- No te menosprecies por haber tenido un desliz o haber comido demasiado. Recuerda, nadie es perfecto.



- Si quieres un "maldito brownie, come un maldito brownie" (eso no significa que tengas que comer la caja entera).



- No hay un mejor plan para todo el mundo.



- Progreso es progreso, no importa lo pequeño que sea.



El último consejo es quizás el más importante de este listado. Como explica Girones "habrá momentos donde avanzarás 20 peldaños al día, habrá días que 1. Pero, ey, 1 es mejor que 0". Recuerda que es importante desterrar de tu dieta bebidas alcohólicas, el azúcar y aquellos alimentos industriales. Pero también es importante disfrutar de vez en cuando de aquellos placeres que también nos hace felices. "Come un trozo del pastel que ha hecho tu madre. Estamos aquí para gozar del camino hacia un estilo de vida más saludable. Un trozo no es el pastel entero tampoco", asegura Girones.