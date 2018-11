El alimento de moda que puedes consumir en otoño para conseguir perder peso de forma saludable

Muchas veces, sobre todo en los inicios de curso como este que estamos viviendo, hay muchos que se plantean la necesidad de adelgazar. Pero no saben como hacerlo. En no pocas ocasiones hay alimentos que te cargan de energía y que tienen pocas calorías. Son sustancias que, en pocas palabras, te permiten olvidarte de la eterna lechuga para perder peso. Y es que a la hora de cambiar de peso lo más importante es impulsar un cambio que puedas mantener en el tiempo. De nada sirve que dejes de comer: eso no lo podrás mantener en el tiempo. Por eso descubrir de forma periódica nuevos alimentos que puedas incluir en tu dieta. En esta ocasión te presentamos uno más: la calabaza. No es muy normal que la consumas de forma diaria pero la puedes introducir en tu dieta. ¿La razón? Tiene menos calorías que, por ejemplo, las patatas y tiene mucho sabor.

Pero es que además en esta época del año tiene otra ventaja: puedes usar para comer todas las calabazas que has ido dejando por casa o que a lo mejor has pintado y ya no quieres conservar como decoración. Así, en la cazuela, le puedes dar una vuelta. Además si comes calabaza ya puedes descontar una de las cinco piezas de fruta y verdura que deberías ingerir cada día. Y es que, tal y como insisten los nutricionistas, adelgazar debe de ir de la mano de tener más salud. La clave no es perder peso. Al menos no sólo. La clave es hacerlo de forma saludable.

"Este alimento contiene la mitad de hidratos que la patata y menos de un tercio del boniato", sentencia el nutricionista Miquel Girones, uno de los más seguidos en redes sociales y que incluso se atreve a dar una receta de calabaza: la puedes comer con canela, nuez moscada, comino y sal.

Respecto a las calorías (que al final es lo que más importa a la gente que quiere perder peso) la calabaza tiene sólo 26 frente a las 58 de la patata o a las 86 del boniato. Todo son ventajas. Pero recuerda que tienes que tener en cuenta también que es importante tener una vida saludable y movida: tienes que hacer ejercicio o a diario o al menos dar unos 10.000 pasos cada jornada. Con un paseo después de cada comida, por ejemplo, ya empezarás a notar la mejoría en apenas unas semanas. Suerte y a por ello.