Los alimentos grasos que según los nutricionistas tienes que tomar a diario para perder grasa y peso

A la hora de perder peso y adelgazar hay una cosa que tienes que tener clara: no es tan necesario comer menos, lo importante es comer lo adecuado. Hace tiempo en nuestra sección de salud te venimos recopilando los consejos que nos dan los diferentes nutricionistas para conseguir una nueva figura sin poner en peligro nuestra salud. Una de las claves para hacerlo es optar por una vida sana y saludable: lo importante es que la pérdida de peso sea gradual y mantenida en el tiempo, de nada sirven las dietas "milagro" que te suman los kilos que perdiste tan rápido como se fueron. Pero vayamos a lo importante y a la pregunta más repetida: ¿qué alimentos tengo que comer para perder peso y sobre todo cuáles puede ser de los denominados "grasos"?

La respuesta la ofreció hace unas horas en su cuenta de Instagram Proviotico, el nutricionista Joan Didac que cuenta con miles de seguidores que cada día se apuntan sus consejos para tener una vida más saludable y perder peso. Una seguidores le había preguntado "cuánto aceite de coco debería ser suficiente al día si quiero perder grasa". "Mejor me como el coco", contestaba no sin cierta gracia el nutriconista haciendo hincapié en que si quieres perder peso "será más probable que no te sacie el aceite de coco como tal". "Deberías priorizar alimentos enteros si en este caso son las grasas como por ejemplo frutos secos, semillas, aove (en este artículo te explicamos que es eso y porqué los nutricionistas hablan tanto de ello), pescados huevos o aceitunas".

De hecho Didac no es el primero que habla de las bondades de productos como los frutos secos. Hace días te contábamos (en este enlace lo puedes leer) cómo puedes perder peso introduciendo en tu dieta diaria sólo 30 gramos de un determinado alimento: los frutos secos. Y es que todos los profesionales de la nutrición coinciden en que para adelgazar también es importante que tomes alimentos que te llenen de energía. No en vano tener fuerza para todo el día es fundamental a la hora de afrontar una jornada en la que se supone que quieres adelgazar y hacer más deporte. También es importante que sustituyas las cervezas de cuando sales a "tomar algo" con los amigos por bebidas como las que te contamos en este enlace o que elimines el azúcar de tu dieta. Todo ello son pequeños consejos que al final supondrán un gran cambio.