El desayuno total: fácil, completo e ideal para perder peso

Hay días en los que uno se levanta de la cama con pocas ganas de prepararse el desayuno. Da pereza hacerse el zumo de naranja, o incluso prepararse el café o la infusión. En otras ocasiones, no sabemos cuál es el desayuno ideal dentro de nuestro plan o dieta para perder peso y grasa. O no sabemos qué es lo más adecuado de cara a realizar ejercicio matutino. Mucho se ha escrito y hablado sobre la importancia del desayuno, e incluso, más recientemente, sobre el hecho de que éste no sea tan imprescindible como se pensaba. Pero el caso es que desayunar puede ser un hábito saludable y ello no tiene por qué llevar aparejada una gran complejidad. ¿Quieres perder peso y necesitas desayunar? ¿No tienes tiempo para elaborar el desayuno o te cuesta hacerlo con las pestañas aún pegadas? Existen alternativas para superar todos estos problemas que se plantean a la hora de afrontar la primera comida del día.



En primer lugar, es importante marcarse hábitos saludables. Y no siempre hay un mismo camino para perder grasa. Es decir, en el caso del desayuno, saltarse esta primera comida del día no tiene por qué ser malo o poco saludable. Muchas veces no pasa nada; pero siempre es importante contar con la opinión o asesoramiento de expertos en nutrición. Igualmente, habrá mucha gente que no sea capaz de aguantar buena parte de la mañana con "un agujero" en el estómago y termine recurriendo a bollería industrial o tentempiés poco saludables a media mañana. Entonces, es peor el remedio que la enfermedad.



Para estos que necesitan desayunar y obtener energía a primera hora existen buenas alternativas (y también algunas reglas básicas importantes si buscan perder peso). En este sentido se ha manifestado la experta argentina en nutrición Estefanía Beltrami, que ha compartido en su cuenta de Instagram ("nutricion.salud.arg", que ya se acerca al millón de seguidores) un desayuno completo, nutritivo e ideal para una dieta saludable a la par que sencillo de elaborar.



Un opción perfecta para perder peso

"Como sé que a muchos de ustedes, al igual que a varios de mis pacientes, les cuesta el tema del desayuno, ya sea por falta de tiempo, de ganas, de costumbre o de lo que sea. Les dejo esta opción súper práctica en la cual,", cuenta la experta argentina, que detalla los tres únicos ingredientes necesarios:Estefanía Beltrami explica las razones por las que esta apuesta para el desayuno resulta especialmente completa para afrontar el día con energía y sin temor a engordar al comerlo. "Con la avena estamos aportandoCon la leche descremada estamos aportando. Con la fruta estamos aportando. Fíjense que es súper completo, al igual que cuando desayunamos la infusión con leche, la tostada y la fruta, pero en vez de comer todo por separado mezclamos todos los ingredientes en el mismo licuado. Entonces, de esta forma tenemos unade hacer e incluso viene bárbaro para todos aquellos a los que no les gusta la idea de tener que desayunar", argumenta la experta argentina.