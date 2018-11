Nueve cosas que tienes que hacer a diario para perder peso sin esfuerzo

Perder peso no es para nada sencillo pero es un objetivo aconsejable para dejar atrás enfermedades de todo tipo relacionadas sobre todo con la obesidad. Y menos a partir de cierta edad. Ayer mismo en nuestra sección de Salud te contábamos (aquí lo puedes leer) los ocho alimentos que tienes que comer a partir de los 40 años (ya sabes que el metabolismo del cuerpo cambia después de cierta edad). Hoy hemos consultado qué cosas tienes que hacer a diario para perder peso. Adelgazar no depende, o al menos no sólo, de ir al gimnasio. Tienes que empezar tu vida sana poco a poco. Recuerda que lo importante es impulsar un cambio que luego sea mantenido en el tiempo. No vale de nada perder muchos kilos de pronto si luego los recuperas.



Por eso hoy te recopilamos este post de la cuenta de Instagram Giangosfit nueve maneras de quemar 100 calorías. Son actividades que puedes hacer casi cada día, no te llevarán mucho esfuerzo y, en cambio, provocarán importantes cambios en tu organismo que te harán adelgazar.



Respecto al deporte haz 24 minutos de yoga (no hay mejor manera de empezar el día), sal a correr 10 minutos (un tiempo que no te llevará un esfuerzo excesivo) y levanta pesas durante 15 minutos. Es importante, también para tu función psicológica, que te dediques al menos una hora al día. En cuanto consigas reservar ese tiempo, si puede ser a primera hora, notarás las ventajas que eso va a repercutir en tu salud.



Cocina 34 minutos, limpia u hogar durante media hora, pasea a tu mascota durante 26 minutos, sube escaleras 11 minutos, baila bailar 14 minutos y haz el amor durante 27 minutos. También es aconsejable dar 10.000 pasos al día para que tu cuerpo se vaya acostumbrando al movimiento y pierda grasa de forma natural y casi sin esfuerzo. Todo es cuestión de plantearse metas y objetivos.



Está claro que no vas a poder hacer todas estas actividades todos los días (y menos los laborales que tengas que ir a la oficina), este plan es algo complicado y tienes que tener tiempo, pero el deporte es todo cuestión de empezar poco a poco. De nada te va a servir correr un maratón un día si luego vas a estar cinco días sin hacer deporte. Y todo tiene que ir en consonancia con la realidad alimenticia: tienes que mejorar tus hábitos alimenticios comiendo menos ultraprocesados y más comida real.