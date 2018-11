El gesto que tienes que hacer después de cada comida para perder peso

Adelgazar no es fácil si no sabes cómo hacerlo. Y más en fechas "señaladas" como Navidad. Todos tenemos citas ineludibles como la cena de Nochebuena o la de Nochevieja en las que tendemos a comer de más. La situación se agrava si tenemos en cuenta que las comidas y las cenas suelen ir acompañadas de bebidas alcohólicas altas en calorías. Pero tranquilo: tenemos un truco infalible si quieres perder peso: camina 15 minutos después de cada comida. Ese momento es el que el cuerpo está más activo quemando calorías por lo que este pequeño ejercicio te servirá a la vez para hacer deportes y para quemar grasa.

No es algo nuevo. Este es un truco que ya llevan tiempo haciendo cientos de personas en Italia. Y les funciona. Además esto no es algo mágico que alguien se haya invitado: está científicamente demostrado que quemas calorías si te pones a caminar más de 10 minutos después de ingerir alimentos. Recuerda que, tal y como recomiendan los nutricionistas, es necesario huir de las dietas milagro porque tienen dos problemas fundamentales: hacen que recuperes rápido el peso que has perdido con mucho esfuerzo y además pueden ser muy negativas para tu salud.

Además, teniendo en cuenta que en unos 15 minutos puedes caminar unos 4.000 pasos si sigues este truco después de cada comida y de cada cena conseguirás hacer ya 8.000 de los 10.000 pasos que son recomendables cada día según la Organización Mundial de la Salud. No moverse puede tener consecuencias fatales para la salud.

Los nutricionistas aconsejan, además, que evites los grandes atracones y que durante cenas y comidas como las de las fechas navideñas puedas tener a mano siempre comida de la denominada "real". No se trata de comer poco o mucho sino de comer con conciencia. Esto es: renunciar a las grasas y a los ultraprocesdos. Piensa, por ejemplo, cuántas calorías pierdes de comer si en lugar de dulces sustituyes los postres por una pieza de fruta.

Y es que tener una vida activa y comer más sano son los dos pilares fundamentales que tienes que seguir a la hora de adelgazar. Perder peso tiene que significar un cambio de vida y de paradigma hacia una salud más completa. No se trata de cambiar de vida un solo día o una temporada, hay que mantener los buenos hábitos en el tiempo. En este enlace tienes un ejemplo de como un hombre consiguió perder peso y no volver a recuperarlo.