La pregunta que más hacen a los nutricionistas quienes quieren perder peso sin esfuerzo

A la hora de perder peso lo más útil es ponerte en manos de un profesional que sepa lo que se hace. Hay que huir de mitos que se extienden por la red pero que tienen poco de veraces y, por tanto, van a poder aportar poco a la hora de conseguir adelgazar. Actuar de siguiendo técnicas poco adecuadas o saludables puede traer dos consecuencias negativas: puede dañar tu salud y es posible que te haga víctima de un grave "efecto rebote" que te haga ganar peso tan rápido como lo perdiste.

Uno de los nutricionistas más seguidos en redes sociales es Miquel Girones. El catalán suele dar consejos más que útiles para quienes desean cambiar de vida comiendo de forma más saludable y evitando en lo posible enfermedades como la obesidad. Girones asegura que la prioridad que debes tener en cuenta a la hora de perder peso es la de controlar la cantidad que comes. Y es que "ningún alimento adelgaza o engorda por si mismo", sentencia.

"No te puedes ni imaginar la lista de alimentos que me preguntan por mensaje privado si engordan o no engordan", afirma Girones haciendo hincapié en que va a responder a esta cuestión "de una vez por todas". "Hay un estudio que demuestra que puedes adelgazar comiendo todo un mes comiendo comida rápida. Si comes 2.000 calorías en hamburguesas y patatas y helados y "quemas" más de 2.000 calorías adelgazarás, es pura física", apunta. Pero ojo, no todo es igual de saludable.

¿Es saludable comer pizzas o hamburguesas todo el día? Este experto lo tiene claro. "Para nada", afirma, "pero poder adelgazar a base de pizzas se puede aunque no sea ni recomendable ni adecuado". Entonces ¿dónde está la clave para adelgazar con cabeza y sin el tan temido (y común) efecto rebote?

Pues Girones pone tres "respuestas" encima de la mesa. La clave está en "la cantidad que comes de cada alimento, el resto de alimento que consumes en el día (total de calorías) lo que quemes. "Por lo tanto si no pierdes grasa en vez de culpar a un solo alimento fíjate en el total en perspectiva, fíjate en tus hábitos, en tu estilo de vida", resume.

Lo que comes es importante pero también es importante lo que te mueves y las decisiones que tomas en tu día a día relacionadas con tu estilo tanto de comer como de llevar el resto del día. Recuerda, por ejemplo, que hay que dar más de 10.000 pasos al día.