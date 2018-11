El cambio mínimo que tienes que introducir en tu dieta para perder hasta cinco kilos de peso en un mes

Se acerca la Navidad y ese es un momento, por así decir "peligroso" si quieres perder peso. Y lo es por dos razones: porque tiendes a comer más y porque a buen seguro la llegada del 1 de enero (esa fecha en la que todo el mundo quiere adelgazar), hace que pospongas mucho ese momento de empezar a cuidarse. Por eso hoy te traemos otro consejo que va a hacer que descuentes cientos de calorías y hasta cinco kilos al mes: cambia el postre por propuestas saludables con las que vas a conseguir perder grasa. Adelgazar y perder peso es fácil si sabes cómo hacerlo.

Pero ¿Qué puedes tomar después de una comida? Pues puedes optar, por ejemplo, por palomitas de maíz caseras (las que se hacen con una sartén y aceite de oliva sin grasas ni conservantes ni colorantes), chocolate negro (está dentro de lo que se llama comida real), frutos secos o fruta natural. Recuerda que es muy importante que tomes todos los días cinco piezas de fruta y verdura. Y con respecto a los frutos secos en este artículo te contamos en su día lo que tienes que saber para adelgazar comiendo cada día 30 gramos de este alimento.

Lo ideal es que esta lista no sólo la apliques cuando vayas a tomarte el postre. Un plátano, un trozo de piña, una manzana, fresas, kiwi€ son ideales también cuando tienes que enfrentarte a una

Si quieres perder aún más kilos también puedes renunciar al azúcar. Si te quitas un par de cucharadas con cada café notarás los resultados en esos "kilos de más" en apenas unos meses. En este artículo te contamos, por ejemplo, que seis sustancias puedes utilizar para endulzar tus bebidas y tus postres con cero calorías.

Pero la clave no sólo está en los postres. También tienes que tener en cuenta otras dos cosas: el ejercicio que haces en tu día a día y las bebidas que tomas cuando sales con tus amigos. Y es que en los detalles también está la clave. Puede que habitualmente comas bien y cuides tu alimentación pero si no haces nada de ejercicio a lo largo de toda la jornada tardarás más en notar los cambios. Y con hacer ejercicio no nos estamos refiriendo a ir al gimnasio. Todos los nutricionistas reconocen que con dar 10.000 pasos al día (puedes contarlo con el teléfono móvil o con una de las nuevas pulseras de actividad física) ya estarás restando calorías. Lo mismo sucede con las bebidas. No es lo mismo cenar (o comer) con un refresco que te va a sumar en tu dieta diaria cientos de calorías que con un vaso de agua.