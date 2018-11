Cuatro cosas que tienes que hacer para perder peso a partir de los 40

Perder peso y adelgazar no es una decisión que puedas tomar a la ligera. Tienes que implicar todas las partes de tu vida sin descuidar nada. Y más cuando cumples cierta edad. Y no es un mito. Los nutricionistas aseguran que a partir de los 40 años es fundamental hacer más fuerza y menos cardio. Conforme va cumpliendo años tu cuerpo no necesita tanta energía y es por esto que la propia naturaleza hace que te cambie el metabolismo y que cada vez sea más difícil que pierdas kilos. Ya no tienes que echar a correr. Es mejor que ganes músculo cogiendo pesas en el gimnasio (o en tu casa). En resumen: a partir de los 40 es mejor que hagas una serie de cosas que aquí te recogemos.

Menos cardio y más músculo. Te lo contábamos en este artículo hace varias semanas. Lo más urgente a la hora de perder peso es llevar una vida sana. Tienes que cambiar tus hábitos para mejorar la alimentación, coger con ganas el ejercicio y evitar enfermedades. Y para eso no hay nada mejor que elegir ejercicios que te hagan verte bien. Y eso a partir de cierta edad sólo lo puedes conseguir si haces abdominales o pesas que te hagan ganar masa musuclar.

Un alimentación más cuidada. Tienes que comer lo que se considera "comida real": aquella que no está procesada. ¿Un consejo? Que empieces a sustituir los postres por fruta. Es un pequeño gesto que puede significar un gran cambio en lo que a la suma total de calorías es refiere.

Cambia la cerveza por agua o refrescos "zero". Dentro de ese déficit calórico necesario a la hora de plantear una dieta (en este artículo te contamos que la clave para adelgazar no es lo que comes sino la cantidad), cobra una especial importancia lo que bebes tanto como acompañamiento de las comidas como en las cervezas que te tomas después del trabajo. Si lo cambias por bebidas cero calorías (aquí puedes ver varias), lograrás restar muchos kilos.

Olvida el azúcar. Cambia el azúcar por sustancias dulces o acostúmbrate a beber el café o el té sin azúcar. Seguro que tu salud lo agradecerá porque podrás evitar enfermedades que se asocian con la obesidad.

Sube por las escaleras. Cambia los hábitos y haz que cada gesto te ayude a tu objetivo de perder peso. ¿Vives en un cuarto? Pues sube por las escaleras. Así también conseguirás restar otras 40 calorías cada vez que entras en casa. Siempre te insistimos, tal y como aseguran los nutricionistas más expertos, que lo importante no es ir al gimnasio sino convertir la calle en tu propio gimnasio.