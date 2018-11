Los ejemplos que te dicen cómo tienes que desayunar para perder peso

Casi todos nos marcamos como objetivo cuando llega el mes de enero bajar la barriga. Perder peso se convierte en una prioridad todos los meses de enero. Adelgazar es complicado (sobre todo cuando llegas a cierta edad) pero no imposible. Ni mucho menos. Es importante que tengas claras varias cosas. Lo primero que tienes que hacer es cuidarte y alimentarte mejor. La clave no es comer poco: es comer bien. Y eso es algo que tienes que tener claro desde el desayuno. Decir adiós a los ultraprocesados y empezar el día con un desayuno que te cargue de energía y te permita afrontar el trabajo y el ejercicio con buen humor es fundamental ya que evitará que piques entre horas o que te atiborres a la hora de comer.



Ayer mismo te contábamos en este artículo lo que tienes que tener en cuenta para adelgazar con el desayuno. Dado el interés que suscitó el tema hoy te hemos recopilado algunos desayunos que puedes hacer fácilmente en casa y que cada día te trae la cuenta de Instagram de los amantes del Real Food que intentan cada día educar a su seguidores para que lleven a cabo una alimentación más sana, variada y por tanto equilibrada.



(Después de cada receta puedes seguir leyendo). Recuerda que es importante también que cambies de vida y que hagas ejercicio a diario. En este otro artículo te contamos las cosas que tienes que cambiar: ir a trabajar caminando o subir a casa por las escaleras. Todo para que tu cuerpo esté más sano, pierdas calorías y estés más sano.



La fruta es fundamental por eso en este primer post te recomendamos que mezcles muchas frutas. En este ejemplo ya vas a poder ver una cosa interesante: no tienes que renunciar al chocolate. Ni mucho menos. Eso sí: siempre tienes que tener en cuenta que sea puro (más del 70 por ciento de cacao puro). En este caso te ofrecemos un plato de caqui, arándanos, plátano, nueces y chocolate negro.





En la siguiente receta te proponemos mezclarlo con aguacate, queso fresco, semillas de lino y aceite de oliva virgen extra. Y es que el oro español es también básico en tu dieta.Los deportistas utilizan mucho la avena para ganar energía con la que afrontar los entrenamientos del día a día. Si la unes cocida con leche sin lactosa, manzana, arándanos con una onza de chocolate y mantequilla de cacahuete.