Los nutricionistas responden a la pregunta que más les hacen quienes quieren perder peso

Ya lo dice una conocida campaña publicitaria que estamos cansados de ver a nivel nacional. La potencia sin control no sirve de nada. Y ese es, sin duda, un buen resumen de lo que vamos contarte hoy en nuestra sección de Salud. Queremos, con la ayuda de los expertos nutricionistas y entrenadores, dar respuesta a la pregunta que más se hace en sus consultas desde hace años: ¿cuánto hay que correr a la semana para bajar peso?

Lo cierto es que esa es una cuestión que merece la pena debatir. Lo que parece que tienen claro todos los expertos es que a la hora de hacer ejercicio hay tener claras varias claves. La primera: que hay que hacer ejercicio pero también descansar. La segunda que a partir de cierta edad es necesario también hacer ejercicio de fuerza y la tercera y última que el ejercicio tienes que hacerlo en períodos largos: es mejor correr una hora a trote que diez minutos a paso excesivamente rápido. Los entrenamientos de alta densidad ya no se llevan.

Lo más adecuado es, si "solo" quieres perder peso, hacer ejercicio a días alternos: uno sí y uno. Así podrás hacer que tu cuerpo descanse y que luego afronte tanto el ejercicio físico como la actividad laboral diaria de forma adecuada. Y, además, descansarás mejor. Y es que dormir es fundamental para adelgazar. En este artículo te contamos la razón. Descansar siete horas al día es fundamental.

A la hora de decidir tienes que hablar también de la edad que tienes. Sobre todo si superas los 40 años. Dicen los expertos y los nutricionistas que a partir de esa edad el cuerpo pierde masa muscular. Eso hace que por mucho ejercicio aeróbico que hagas no pierdas peso. Apuntarte a un gimnasio no es una obligación pero puede ser una buena excusa para empezar a hacer ejercicio de fuerza. Si no estás acostumbrado seguro que necesitarás ayuda de un profesional.

En este sentido es fundamental que hagas bien los ejercicios ya que no hacerlos de forma correcta puede suponer poner en serio peligro tu cuerpo. Ten en cuenta que todo esto debe ir acompañado, evidentemente, de cambios en tu alimentación. No en vano a la hora de adelgazar como es lógico también es importante lo que comes (y lo que bebes). Y en este sentido es fundamental que tengas en cuenta que la dieta es algo que tiene que ser central en tu vida: comer bien lo es.