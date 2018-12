El sencillo menú con el que conseguirás perder peso (y no pasar hambre)

Cuando uno se plantea que quiere adelgazar y deshacerse de una vez de esos kilos que sobran de más lo más difícil es empezar. ¿Cuáles son los mejores alimentos para tomar? ¿Qué debo y que no debo tomar si no quiero engordar? ¿Qué ejercicio es mejor? ¿Correr, pesas, flexiones? Son muchas las cuestiones que surgen cuando llega el momento de la verdad.



Llevar una dieta saludable no es sinónimo de comer lechuga constantemente ni pasar largas horas en el gimnasio, corriendo sin parar en la cinta, o haciendo abdominales hasta que ya no podamos doblarnos más. Existen muchas formas de perder esos kilos que sobran por todos lados y que nos ayudan no solo a vernos mejor sino (y más importantes) estar sano. Es importante llevar una rutina deportiva que se adapte a nuestras limitaciones pero que a la vez nos ayude a quemar grasa (en esta información te mostrábamos la tabla de ejercicios definitiva para perder peso en 28 minutos y sin salir de casa). La clave para adelgazar consiste en ser constante en aquello que hagamos y ser pacientes a la hora de ver resultados (como te contábamos aquí).



Si quieres perder peso, pero no sabes por donde empezar, aquí te mostramos un plan alimenticio de 1.500 calorías que han elaborado desde la página Giangosfit de Instagram:



Desayuno: Lo importante para empezar el día es tomar claras de huevo (100 gramos), 1 huevo mediano (54 gramos), 2 tostadas integrales y una taza de café (aquí también te mostramos ocho alimentos que tienes que introducir en tu desayuno para perder peso de forma rápida y sana).



Almuerzo: Salmón crudo (150 gramos), patata hervida (200 gramos) y 200 gramos espárragos, un alimento que ayuda a perder grasa debido a sus pocas calorías (27 kcal.) y a su efecto saciante (como te contábamos aquí).



Pre-entrenamiento: Yogurt griego de 0% (200 gramos), fresas (300 gramos) y 10 almendras crudas. Los frutos secos, además, son un alimento fundamental para perder grasas si consumes 30 gramos al día.



Cena: Filete de pollo (150 gramos), arroz integral (200 gramos), judías verdes (200 gramos) y tres gramos de aceite de oliva.



Como explican de Giangosfit, "tú eliges horario y frecuencia de las comidas", por lo que puedes adaptar este menú a tu estilo de vida sin ningún tipo de problemas. También recomienda realizar un ayuno intermitente (en esta información te explicábamos como realizar el ayuno de forma efectiva siguiendo la rutina denominada 16/8, es decir, pasar 16 horas sin comer, desde que te vas a dormir hasta que se realiza la primera comida importante al medio día).