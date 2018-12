La sustancia quemagrasas de la que más se habla y que no debes tomar para perder peso bajo ninguna circunstancia

En no pocas ocasiones a la hora de perder peso muchos están desesperados porque llevan años intentando un reto que no consiguen. Bajar la barriga es complicado y hay quién intenta buscar "atajos". Pero en realidad estos caminos rápidos no existen. Los nutricionistas, que son al fin y al cabo los que saben lo que te conviene cuando se trata de hablar de comida, tienen claro que para adelgazar sólo hay que combinar dos cosas: comer bien y sano y hacer ejercicio. No hay más secretos. ¿El resto?, dietas milagro a las que no se debe de hacer caso. Y es que estos expertos aseguran que este tipo de recetas para adelgazar lo único que consiguen es que pierdas kilos muy rápido pero también asumiendo un riesgo más que importante: que recuperes el peso tan rápido como lo perdiste.

Pero no es sólo importante que dejes de lado las dietas milagro. Hay cosas más peligrosas. Y en ese campo de las sustancias que nunca, bajo ninguna circunstancia debes de tomar para conseguir bajar la barriga están los bloqueantes del apetito que venden en muchas tiendas de suplementación deportiva y que en no pocos casos ponen en riesgo tu salud de una manera muy seria. Una de estas sustancias que ahora parece estar de moda es la fermentina. Hace unos días le preguntaban por ella al nutricionista y entrenador personal Joel Torres, muy seguido en redes sociales en su canal Mundo en Forma. La respuesta de este experto era tajante.

"No recomiendo la sustancia en absoluto. Además de que no tienen evidencia de que ayude a perder peso puede tener efectos secundarios graves. De verdad, cualquier cosa que no te eduque en hábitos saludables no sirve de nada ya que con el tiempo volverás a la situación anterior (o peor)", insiste el experto en su respuesta a través de su cuenta de Instagram haciendo hincapié en que mete dentro de este "saco" de cosas negativas todo tipo de productos como "batidos, bloqueadores, balones gástricos€".

"Sólo con ver el aumento de peso u obesidad ya tiene que invitarnos a reflexionar sobre el camino que tomamos", sentencia Torres. De hecho tanto él como muchos de sus colegas de profesión llevan tiempo insistiendo en que no es necesario machacarse diez horas al día en el gimnasio para perder peso. Más bien al contrario. Eso sería contraproducente.

Basta con empezar poco a poco a cambiar hábitos. Beber más agua y menos alcohol (o incluso renunciar del todo a este tipo de bebidas incluso los fines de semana), decir adiós a los ultraprocesaados y comer comida real (cambia los snacks por fruta por ejemplo), o caminar más de 10.000 pasos al día son las únicas "recetas" de éxito que te ayudarán a empezar el año con varios kilos menos.