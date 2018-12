El detalle en el que no caes y que te impide perder peso de forma saludable

A la hora de perder peso hay dos cosas en las que te fijas siempre: lo que comes y el ejercicio que haces. Está claro que si quieres adelgazar tienes que vigilar lo que te metes en el cuerpo (tanto en comida como en bebida) y que es importante hacer cuanto más ejercicio mejor. Pero no sólo eso. Los nutricionistas llevan tiempo insistiendo en que a la hora de perder peso también es importante tu estilo de vida. Y es que el estrés y los agobios del día a día pueden suponer una gran barrera para cumplir tus objetivos. Y lo pueden suponer por varias razones.

La primera de ellas es que si estás agobiado o estresado bien sea por problemas laborales o personales tiendes a comer más, a llevar una dieta más insana (normalmente basada en el dulce o en las chucherías), y a moverte menos. Además descansas peor. Las preocupaciones no te dejan dormir y eso es malo a la hora de adelgazar (en este enlace puedes ver porqué es necesario dormir para adelgazar). Es por eso que tienes que ponerle freno a esta gran lacra para la salud del siglo XXI. Hacerlo es sencillo trabajes donde trabajes.

Una forma eficaz de combatir el estrés es el ejercicio físico. Pero para tener tiempo para hacerlo es fundamental que te planifiques y que aproveches todas las horas que tiene tu día. En este sentido dedícale una hora cada día al ejercicio físico. Da igual lo que hagas. Correr es mejor que caminar a la hora de adelgazar (eso es evidente) pero eso no quiere decir que no puedas quemar calorías o sentir el aire en la cara y relajarte a última hora de la tarde si no estás acostumbrado. Está más que demostrado que hacer algo de deporte, aunque sea leve, va a ayudar a que te relajes y a que duermas mejor.

También es importante que camines durante las horas de trabajo. Estar todo el día sentado en la oficina no es aconsejable. Utiliza al menos cinco minutos cada hora y media para moverte. Esto mejorará la circulación en tu cuerpo y que te sientas mejor.

También es importante cuidar la alimentación: que no tenga demasiada grasa sobre todo si la comes durante la noche. La cena debe ser ligera para relajarte y dormir mejor. También puedes tirar de infusiones como la valeriana o la tila tomadas antes de ir a la cama también te pueden ayudar a descansar.

