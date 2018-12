El alimento que tienes que llevar en el bolso para perder peso sin esfuerzo en las comidas Navidad según los nutricionistas

Dicen que Navidad es sinónimo de dulce, de excesos y de sumar kilos de más pero no tiene porqué ser así. Otras fiestas son posibles. No es obligatorio darse atracones de los que luego te arrepientes en pleno mes de enero cuando te obsesionas con ir al gimnasio y hacer deporte por exceso. La nutricionista Susana Sánchez reconoce, a pesar de todo, que "la Navidad es una época llena de celebraciones y no es el mejor momento para hacer una dieta". El esfuerzo hay que hacerlo antes: "Dentro de nuestro plan semanal tenemos que intentar cuidar nuestra alimentación el resto de los días para que no se descompense la dieta", afirma.

La clave es no llegar con ansiedad a las citas sociales en las que nos vamos a ver "obligados" a comer cosas que en otras circunstancias no comeríamos. "Un buen truco es llevar con nosotros un puñado de frutos secos 12 almendras, 50 pistachos, 3 nueces o una fruta. Al masticar la fruta hace que sintamos la sensación de saciedad al igual que los frutos secos. En el café o la infusión si ponemos canela calmamos nuestra ansiedad de dulce", afirma la experta. Pero también es importante tener claro nuestro objetivo de comer mejor cuando nos enfrentamos a la preparación de los menús.

"Antes de preparar las comidas de Navidad hay que planificar los menús para no meter en el carro cosas que no necesitamos. Hay que volver a cocinar y no abusar de los alimentos procesados. Unos langostinos a la plancha o al horno, la sopa de pescados son alimentos que casi no tienen grasa si no abusamos de las salsas" afirma esta experta haciendo hincapié en que "hay que volver a la cocina tradicional y huir de los fritos para las guarniciones: boniato, calabaza, patata cocida€ hay muchas opciones". Pero ¿qué hacemos entonces con el postre que es tan importante en la comida de Navidad?

"A la hora de los dulces hay que tener en cuenta que cuanta más calidad tenga el turrón menos azúcar llevará. Vale más un trozo pequeño y de calidad que una tableta grande" sentencia. También es importante que te muevas más. Si normalmente das 10.000 pasos al día (es el mínimo que recomienda la Organización Mundial de la Salud para tener un buen estado físico), en Navidad comes más por lo que deberías dar más pasos. Aprovecha los días libres y planifica una rutina de ejercicio. Dedica cada día al menos una hora a hacer ejercicio. Si esa hora muerta la tienes para tirarte en el sofá también la tienes para salir a pasear. Todo es cuestión de prioridades y si las estableces antes de que llegue a tu vida el agobio del 1 de enero y los propósitos para 2019 todo irá mucho mejor. Todo es cuestión de planificarse.