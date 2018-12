El dato que tienes que saber si quieres perder peso durante la Navidad y no tener remordimientos

En no pocas ocasiones si quieres perder peso de forma significativa o sencillamente te has puesto como objetivo adelgazar un poco durante 2018 acabas obsesionándote porque no has logrado tu objetivo y renuncias a cenas como la de hoy de Nochebuena. Crees que por decir que no a un "atracón" vas a solucionar algo. Y lo cierto es que no podrías estar más equivocado. Si eres de lo que quieres comer esta noche sin tener remordimientos este artículo te interesa.



Y es que tal y como recalca el entrenador personal Joel Torres en sus redes sociales casi todo el mundo suele hacer unas tres comidas al día (eso si no meriendas claro, que entonces subes hasta las cuatro comidas diarias). Eso significa ni más ni menos que a lo largo del año haces unas 1095 comidas por lo que la cena de hoy de Nochebuena representa un 0,09 por ciento en tu alimentación. "Disfruta de la Navidad y no te preocupes, céntrate en el 99,91 por ciento restante de las comidas", sentencia Torra haciendo hincapié en que en realidad habrás conseguido un buen objetivo si cumples ya el 90 por ciento de todos tus retos en la alimentación.



Pero ojo, que si quieres puedes hacer la cenamás saludable. Y es que no todo es adelgazar. Estar en tu peso y comer bien también es importante para tu salud, no sólo para tu físico. Por eso es importante que renuncies en la medida de lo posible al dulce que puede poner en peligro tu salud. En su lugar consume comida real como fruta. También es importante decir que no al alcohol para así ahorrarte problemas de todo tipo en tu organismo. En este artículo te resumíamos hace días todas las medidas que puedes tomar para que la Navidad sea más sana y "engorde" menos.



Todos los nutricionistas coinciden, además, en señalar que es fundamental cuando estás cambiando de dieta mejorar tus hábitos. No todo puede ser restricciones. Si eliges un régimen que no vayas a poder mantener en el tiempo lo dejarás antes o después y acabarás sufriendo el tan temido "efecto rebote". Por todo ello lo mejor es que también te des algún capricho de vez en cuando y que te acostumbres a tu nueva forma tanto de comer como de moverte (abusando menos del coche por ejemplo y caminando más).

Todos estos cambios van a mejorar tu salud, tu vida€ y también tu físico que al final es lo que muchos buscan.