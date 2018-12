El truco para perder peso con el ayuno intermitente (y sus beneficios)

"Tengo que adelgazar". "¿Cómo lo hago?" "¿Qué dieta tengo que seguir?" "¿Existe alguna fórmula mágica?". Probablemente estas sean algunas de las cuestiones que más se repitan a partir del 1 de enero, cuando hagamos balance de las Navidades y decidamos pensar en los propósitos del nuevo año. El perder peso siempre es uno de los clásicos que se repite cada año (junto con dejar de fumar). Es una decisión que no solo nos ayudará a vernos mejor, sino a estar más saludable y permitir que nuestro cuerpo ingiera alimentos beneficiosos para el organismo. Lo más importante a la hora de empezar un plan saludable es tener en mente que adelgazar no es sinónimo de comer solo lechuga ni pasar muchas horas en el gimnasio corriendo en una cinta (en esta información te mostrábamos la tabla de ejercicios definitiva para perder peso en 28 minutos y sin salir de casa). Hay que tener paciencia y ser constantes con todo lo que hagamos y comamos y siempre recordar que, aunque los resultados tardan en llegar, siempre llegan.



Y ahora, lo importante ¿por dónde empezar? Existen diferentes alternativas saludables para perder esos kilos de más, modificando, por ejemplo, lo que comemos habitualmente. Es importante añadir a la dieta fruta y verdura debido a su bajo nivel de calorías (aquí te hablábamos de nueve alimentos bajos en calorías ideales para adelgazar y saciarte). Una de las opciones más interesantes y que está de moda últimamente es el denominado ayuno intermitente. No se trata de una dieta, sino más bien de una rutina que tiene como objetivo consumir el alimento en un momento específico del día. Como explica el doctor Carlos Jaramillo desde su perfil de Instagram, "ayunar es inherente al ser humano dado que la comida no siempre estuvo disponible y la solución era no comer porqué simplemente no había comida y acá estamos.... no nos pasó nada como especie".



En su portal ha enumerado los beneficios que tiene para el organismo realizar el ayuno intermitente:



Control hormonal



Controla el colesterol



Reduce los triglicéridos



Aporta mayor engreía



Mayor rendimiento



Control mental



Reduce la ansiedad



Ayudar a prevenir el cáncer





Jaramillo también explica que, aunque el ayuno es algo que "todos deberíamos hacer" no todos tienen la posibilidad de hacerlo, debido al estilo de vida de cada uno.La gran pregunta es:El método más utilizado y uno de los más efectivo es sin duda el 16/8. La clave es pasar 16 horas sin comer, desde que vas a dormir hasta el momento de realizar la primera comida, que será al medio día. Después de ese periodo las "calorías necesarias entrarán en una ´ventana de alimentación´ de 8 horas" (de las 12:00 hasta las 20:00). En esta información te explicamos paso a paso cómo realizar la rutina 16/8.