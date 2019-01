El equipo que planta cara a la ELA

–Anoche cenó un chuletón.

Amalio Samperio es un tipo fuera de lo común. Sonríe, irradia buen humor. Y eso no es fácil cuando llevas ocho años peleando con la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y has sido sometido a una traqueotomía para poder respirar.

Vecino de La Borbolla (Llanes), trabajó muchos años como albañil. Como cada tres o cuatro meses, hoy toca revisión en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Le acompaña Isabel Caso, su mujer, su cuidadora, su otro yo. Han venido en una ambulancia.

–Menos pan, come de todo: jamón, chorizo, banderillas, rioja... –explica Isabel.

Más que hablar, Amalio esboza palabras, o asiente, sin perder la sonrisa. Los médicos del HUCA han pasado a limpio un procedimiento casero que ya practicaba Isabel en su domicilio llanisco para que el paciente pueda expresarse. Su esposa es una persona con recursos:

–En un cumpleaños, le di un chocolate con dos pasteles, y durmió toda la noche. Y dije: "Éste lo que necesita es comer". Los médicos no me dejaban darle de comer. Pero empezó a comer y mejoró. Antes no dormía y ahora duerme toda la noche.

El caso de Amalio Samperio Cuadrado pone una nota de humor y optimismo en un área del Hospital Central donde suelen producirse pocas noticias. Es la unidad de tratamiento de la ELA, tres siglas malditas por su capacidad letal. La esclerosis lateral amiotrófica designa a un grupo de enfermedades neurológicas raras que afectan principalmente a las células nerviosas (neuronas) que controlan el movimiento de los músculos voluntarios. Estos músculos son los responsables de acciones como masticar, caminar y hablar. La enfermedad es progresiva y no tiene cura. Tampoco existe un tratamiento que ralentice su avance.

¿Son todo malas noticias? No. Atención. También las hay buenas. "Si cogemos los libros de hace un tiempo, vemos que la supervivencia media era de entre un año y medio y tres años; pero con los nuevos soportes respiratorios y de nutrición estamos logrando que aumente, y ahora no es raro que haya pacientes que sobrevivan hasta 15 o incluso 18 años. Tenemos alguno en la unidad". Lo explica Alberto García Martínez, neurólogo y responsable de la unidad multidisciplinar de atención a la ELA que funciona en el HUCA. Su origen se remonta a 1996, aunque a lo largo de los años ha ido experimentando mejoras en su composición y en su cohesión.

En Asturias, explica el doctor García, la incidencia de la ELA "es media-alta o alta". En torno a 20 o 25 casos nuevos al año. "Ahora mismo están diagnosticados y seguidos entre 135 y 140 pacientes", detalla el especialista. La mayor parte de ellos son atendidos en el HUCA.

La unidad de la ELA es un ejemplo prototípico de trabajo multidisciplinar. Algo obligado ante una enfermedad con sintomatología variada y grave. Se trata de una patología inicialmente neurológica, pero la evolución provoca muy severas dificultades en la respiración debido a la atrofia de los músculos del sistema ventilatorio. Estos problemas es necesario detectarlos lo antes posible para aplicar el remedio adecuado.

"Los pacientes con ELA pierden autonomía, pero lo más crucial para ellos es no poder respirar. Ésta es la causa de muerte más frecuente", indica el neumólogo Francisco Rodríguez Jerez. Su equipo se encarga de que unos 700 pacientes, con enfermedades muy diversas, dispongan en su casa de un sistema de respiración asistida. De este colectivo forman parte los afectados por la esclerosis lateral amiotrófica.

El procedimiento para paliar las dificultades respiratorias puede ser no invasivo: los pacientes están conectados a un aparato de oxígeno, con una mascarilla externa. En los casos más graves, se recurre a una técnica invasiva: generalmente, una traqueotomía, abertura en el cuello a través de la cual se coloca un tubo para suministrar una vía respiratoria y retirar secreciones de los pulmones.

"Cuando damos a los pacientes un soporte ventilatorio, conseguimos proporcionarles más calidad de vida, más confort y más supervivencia", destaca el doctor Jerez. La ventilación les permite dormir mejor, y un descanso reparador mejora la calidad de vida de forma muy notable. Con relativa frecuencia, Francisco Rodríguez Jerez recibe un mensaje tal que éste: "No me quite el respirador, doctor, porque me da la vida". Gracias a la ventilación asistida, muchos de estos enfermos pueden salir a la calle. Y eso aporta un plus de vida. Un ejemplo: "Una paciente veranea todos los años en un bungalow con su familia, y nos envía fotos en la silla de ruedas con su ventilador".

El segundo equipo que interviene en la atención a la ELA_es el de nutrición. Resulta relativamente frecuente que esta enfermedad vaya acompañada de disfagia (problemas de deglución). "Es uno de los factores que más condiciona la calidad de vida, tanto en el día a día como en el pronóstico a medio y largo plazo", enfatiza Francisco Villazón, especialista en nutrición que forma parte del servicio de Endocrinología.

"Los profesionales de la nutrición, tanto la enfermería como los médicos, podemos mejorar la calidad y la expectativa de vida. Podemos, entre comillas, normalizar su vida", asevera el doctor Villazón. Para conseguirlo, disponen de herramientas como el ajuste de la dieta, el suministro de líquidos, el manejo de los fármacos, la suplementación con preparados específicos... Y, si es necesario, de un soporte nutricional artificial a través de gastrostomías, que siempre se intenta que sean consensuadas con el paciente y su familia.

La gastrostomía es un procedimiento quirúrgico que consiste en comunicar la pared del estómago con la pared abdominal mediante un tubo que se tapa por fuera. "Con una jeringa, y a través del tubo, se les aporta agua, alimento y medicación", detalla Francisco Villazón, quien apostilla que, desde su punto de vista, "es muy importante contar con un equipo coordinado".

Coordinación: factor clave en la atención a una enfermedad muy insidiosa y complicada, en cuya atención también intervienen otras disciplinas médicas, como rehabilitación y foniatría, que ayudan a atajar problemas puntuales: rigidez de articulaciones, problemas de lenguaje (porque la lengua también es un músculo y se atrofia, y les dificulta hacerse entender)...

El proceso asistencial ha comenzado por el neurólogo, cuyo papel fundamental es el diagnóstico. "No tenemos un marcador o un análisis que nos diga que un paciente tiene ELA, salvo en algunas formas genéticas de las que conocemos la mutación. En los casos restantes, lo que tenemos que hacer es descartar todas las enfermedades que puedan causar signos y síntomas parecidos", indica Alberto García Martínez. Que se sepa, añade, son de causa genética uno de cada diez casos, si bien "en algunas zonas geográficas se dan agrupaciones de enfermos de los que ninguno tiene las mutaciones conocidas, por lo que es posible que sean también casos genéticos".

Realizado el diagnóstico, llega la hora de ofrecer una asistencia armonizada. En este punto es clave la misión de Carmen Gómez Martínez, enfermera gestora de casos del servicio de Neurología. Es una piedra angular en la atención a "pacientes que necesitan unos cuidados complejos y especializados", que van cambiando conforme la enfermedad avanza. "Surgen complicaciones, a las familias se les plantean muchas dudas. Tienen mi teléfono, mi correo, y me llaman en cualquier momento de la mañana".

La unidad dispone de un protocolo de acogida, porque el diagnóstico inicial causa un fuerte impacto al paciente y a su familia, y es un momento en el que necesitan mucho apoyo. En la atención más rutinaria, "gestionamos la cita de acto único, que consiste en que un mismo día les vean todos los especialistas, para evitarles desplazamientos". El desempeño de este papel exige "ser flexible, empatizar no sólo con el paciente, sino también con el cuidador". Todo ello configura "una tarea innata de las enfermeras". "Incluso el paciente o su familia pueden llamar para hablar un rato y desahogar un poco", precisa Carmen Gómez Martínez.

Inocencio Villar, vecino de Salas de 89 años, ha sido diagnosticado hace pocos meses. Acude al HUCA acompañado de su mujer, Carolina Peña, y su nuera, Elena Rodríguez. Carolina e Inocencio llevan casados 58 años. "Lo llevo bien, pero lo veo sufrir tanto... Lo importante es cuidarlo con amor", explica, emocionada, Carolina Peña, en plena visita a la consulta de ventilación. Allí desempeña una tarea fundamental Encarna Fernández González, enfermera. "Nuestra consulta es un poco particular", indica. Y agrega: "Son enfermos con dolencias importantes. Tiene que gustarte lo que haces para llevarlo. Yo soy muy positiva, e intento que ellos estén bien. Por eso lo centralizamos todo aquí, para que ellos y sus cuidadores no esperen mucho tiempo y no se cansen".

Para cerrar el círculo hay que mencionar a la Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA Principado), que aglutina a unos 70 socios y a cerca de 300 colaboradores. Su presidenta, María José Álvarez, no tiene la enfermedad, pero la conoció bien en la persona de su madre. "Ofrecemos orientación, una trabajadora social, logopeda, fisioterapeuta, psicólogo, un terapeuta ocupacional, una auxiliar de enfermería... Los pacientes necesitan, sobre todo, terapias, en lo que se nos va la mayor parte del dinero. En particular, fisioterapia y apoyo psicológico, porque perciben que les ayuda mucho", puntualiza.

Amalio Samperio está a punto de terminar su visita al HUCA. Como si de un coche se tratara, se ha sometido a una revisión que lo pone a punto para los meses venideros. Seguro que en Navidad caerán unos cuantos pasteles, para sorpresa de los médicos. Y ese buen apetito le permitirá seguir batallando contra la ELA con buen humor y el inestimable apoyo de Isabel Caso, su esposa, una mujer con recursos.