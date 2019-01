El sencillo truco con el que quemarás calorías (y perderás peso) casi sin darte cuenta

Es Año Nuevo, lo que significa que muchas personas ayer hicieron la eterna promesa tras la campanada número doce de Nochevieja: "este año me cuido". Sin duda, es una decisión muy acertada con la que no solo te verás mejor, sino que ayudará a tu organismo. Es cierto que lo más difícil es empezar. Pero lo importante es ser paciente con la rutina que se está llevando a acabo y los resultados comenzarán a aparecer antes de lo que esperas (en esta información te mostramos las tres claves con las que puedes perder grasa de forma eficaz).



Adelgazar y ponerse en forma no es sinónimo de pasar largas horas en el gimnasio sudando en una cinta de correr o en una bicicleta estática ni tampoco comer y cenar día sí, día también lechuga y tomate. Existen múltiples alimentos con los que puedes complementar tus comidas que son bajos en calorías e ideales para cualquier tipo de dieta de adelgazamiento (aquí te mostrábamos nueve alimentos bajos en calorías ideales para adelgazar y saciarte). En cuanto al ejercicio, no todo se basa en el gimnasio. Es cierto que el entrenamiento de fuerza y el aeróbicos son los más útiles para conseguir adelgazar o fortalecer los músculos. Pero con el ritmo de vida que se lleva, a veces es imposible el poder combinar el tiempo de ocio para gastarlo en un gimnasio o realizar ese desembolso.



Por ello, giangosfit, una cuenta en Instagram que cuenta con miles de seguidores, da una serie de consejos que si los cumples diariamente puedes quemar hasta 500 calorías sin darte cuenta. Comienza a cambiar tus hábitos de una forma sencilla.



Si dedicas 30 minutos a la limpieza del hogar puedes quemar hasta 85 calorías. Un acto tan rutinario como la limpieza doméstica es además un ejercicio saludable.



Pasear 30 minutos con tu mascota puede ayudarte a quemar 100 calorías. La Organización Mundial de la Salud asegura que para estar saludable tienes que moverte 10.000 pasos al día y en esta información te contamos el reto viral de caminar que se ha puesto de moda y que te ayuda a perder peso mientras andas.



Utiliza las escaleras, no el ascensor. Cambiando esta mentalidad quemarás entre 50 y 100 calorías. Muchos relojes que miden tus pasos o la salud, también registran los pisos que subes.



Camina 10 minutos cada dos horas. No solo te ayudará a refrescar la mente y relajarte, sino que podrás quemar entre 150 y 220 calorías.



No olvides estirar cada cierto tiempo en tu trabajo. Pasar horas en una misma postura no es bueno, pero si realizas estiramiento cada cierto tiempo puedes quemar de 20 a 40 calorías.



Recuerda, además, que es fundamental descansar (en esta información te damos la clave para perder peso durmiendo).