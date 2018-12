La sencilla rutina con la que adelgazarás sin salir de casa (y solo te llevará unos minutos)

El año llega su fin y toca hacer balance de un final que sobre todo ha estado protagonizado por las comidas copiosas y los excesos (aquí te hablamos del alimento exótico que vive un furor de ventas y sirve para perder peso y depurar después de los excesos de Navidad). En apenas unas horas, al inicio del Año Nuevo, muchos lanzarán al aire la eterna promesa que siempre se repite en Año Nuevo: "este año adelgazo" o "este año me apunto a un gimnasio". Lo más importante a la hora de empezar una rutina saludable es convencerse de que se va a llevar adelante y, sobre todo, tener paciencia con los resultados, puesto que estos no surgen al instante (en esta información te mostramos las tres claves para perder grasa de forma eficaz).



Lo más importante y lo primero que debes tener en cuenta es que adelgazar conlleva realizar una serie de cambios en nuestra rutina diaria. Se acabaron las cenas descontroladas y los almuerzos a deshora. Cuidarse es comer mejor y más sano, pero no por ello hay que convencerse que para perder kilos uno acaba siendo esclavo de ensaladas sin sabor y largas horas sudando en una cinta de correr. Se puede bajar peso sin pasar hambre y siguiendo una alimentación sana y nutritiva beneficiosa para nuestro organismo y con la que podemos quemar grasa (aquí te mostrábamos seis alimentos que sacian mucho y no engordan nada: muy nutritivos y perfectos para perder peso).



En cuanto al ejercicio, es muy importante comenzar una rutina física si se quiere perder peso. Es cierto que el ritmo de vida actual impide que podamos pasar las horas que nos gustaría metidos en un gimnasio, Sin embargo, existe una sencilla rutina que puedes hacer desde casa y con la que conseguirás adelgazar empleando solo unos pocos minutos al día. Desde la cuenta de Instagram giangosfit, proponen estos ejercicios que podrás hacer desde tu habitación. Aquí te mostramos la tabla:



Sentadillas con peso propio: Hacer entre 15 y 20 repeticiones.



Flexiones: De 15 a 20 repeticiones



Estocadas estacionadas: De 12 a 15 pasos por pierna



Golpes al aire: de 12 a 15 por cada brazo.



Saltos de tijera: Hacerlos durante al menos un minuto.



Plancha al fallo: Unos 30 segundos.





Tal y como explica el autor del post,"Habrás finalizado una serie cuando realices los seis ejercicios de manera simultánea.Eso depende de tus condiciones físicas. Descansa entre un minuto y minuto y medio por serie". Realizar estos ejercicios por la mañana es una buena forma de comenzar el día de manera saludable y con energía. En esta información también te mostramos el desayuno perfecto que te ayudará a adelgazar (y a quemar grasa).