Las cuatro claves imprescindibles para conseguir un abdomen marcado

La Navidad toca a su fin, por lo que es un buen momento para hacer balance de unas fechas que han estado marcadas, sobre todo, por las copiosas comidas, los dulces y los excesos. Probablemente hayan sido muchos los que el 1 de enero hayan prometido antes sus familiares y amigos que este 2019 se acababa eso de no hacer ejercicio y era el momento de comenzar a seguir una rutina saludable con el fin de olvidarnos al fin de esos kilos de más.



Lo más complicado que nos encontramos a la hora de empezar un plan de adelgazamiento es qué podemos y qué no podemos comer y qué ejercicios son los recomendables para seguir. Hacer dieta conlleva ciertos sacrificios alimenticios, pero no hay que caer en el error de que nuestra comida solo se basará en lechuga y poco más (en esta información te mostramos nueve alimentos bajos en calorías ideales para adelgazar y saciarte). En cuanto al ejercicio, es cierto que el ritmo de vida actual impide el poder dedicar a esta actividad todo el tiempo que nos gustaría. Existen diferentes rutinas que se pueden hacer sin necesidad de acudir el gimnasio y que son buenas para nuestro organismo y nos ayudan en nuestro objetivo de adelgazar (aquí te hablábamos de la sencilla rutina con la que adelgazarás sin salir de casa y solo te llevará unos minutos).



Pero ir al gimnasio ayuda a que se acelere nuestro metabolismo y hacer diferentes ejercicios de peso y aeróbicos que ayudan a moldear el cuerpo. Para muchos, el objetivo de cuidarse es conseguir un vientre plano, pero muchas veces, después de mucho esfuerzo, vemos que no terminan de aparecer resultados. Gianluca Del Mastro explica desde su cuenta de Instgram, giangosfit, que cuenta con miles de seguidores, cuatro claves para conseguir un abdomen marcado.



Dieta. Para que los músculos abdominales estén visibles, necesitas, tener bajos índices de grasa. Esto se consigue a través de un constante déficit calórico. "Esto no significa comer sano; esto significa crear un déficit calórico semanalmente. Quemar más calorías que la consumes a través de los alimentos. Así de simple", asegura.



Maneja la saciedad. Controlar el hambre entre comidas es clave. Utiliza el café como suplemento para suprimir el apetito.



Ejercicios compuestos. Para construir los músculos abdominales necesitas incluir en tu rutina ejercicios como sentadillas, peso muerto o zancadas entre otros. Estos movimientos serán más efectivos que cualquier "Crunch".



Ejercicios aislados. Trabajar directamente tu abdomen puede ayudarte a que esté más perfilado. Haz ejercicios como levantamientos de piernas o algún tipo de Crunch. Dos veces por semana será suficiente.



Lo importante es seguir una rutina y centrarte en cumplirla. La paciencia es fundamental. Por si estás empezando ahora, aquí te mostramos el sencillo truco con el que quemarás calorías (y perderás peso) casi sin darte cuenta.