Sanidad retira un medicamento por la aparición "de impurezas probablemente cancerígenas"

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha alertado a través de su portal digital que la Agencia Española del Medicamento, la AEMPS, retira de las farmacias nuevos lotes de medicamentos con valsartán. Esta retirada se añade a las que se produjeron el año pasado durante el 2018 motivada por la aparición de impurezas probablemente cancerígenas".

Tal y como explica la OCU los laboratorios farmacéuticos comercializadores afectados en España son: Aurobindo, Esteve Pharmaceuticals S.A. , Dr. Esteve S.A. y Apotex Europe, B.V.

El valsartán es un medicamento que se utiliza para tratar la hipertensión arterial, enfermedad cardiaca congestiva y postinfarto agudo de miocardio (en este artículo te hablábamos de otra alerta de un medicamento cuyo uso prolongado podía aumentar el riesgo de sufrir un cáncer de piel y que contaba con valsartán).

La OCU recuerda también que en noviembre de 2018 se produjo otra retirada de estos medicamentos "a raíz de los resultados obtenidos en los controles realizados a la planta de producción de Mylan Laboratories Limited, localizada en la India. En aquella ocasión la impureza detectada fue N-nitrosodietilamina (NDEA) un componente relacionado con la N-nitrosodimetilamina (NDMA), otra impureza que fue la que se detectó en los lotes de valsartán retirados a lo largo del verano, que entonces provenían de dos plantas de producción localizadas en China: Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co y Zhejiang Tianyu Pharmaceutical Co Ltd." Ambas impurezas (NDMA y NDEA) se consideran potencialmente carcinogénicas. "En vista de ello, al igual que hizo meses atrás, la AEMPS procedió a ordenar la retirada de los lotes afectados. Los medicamentos retirados pertenecían a los laboratorios comercializadores Alter, Cinfa, Kern Pharma, Mylan Pharmaceuticals, Ratiopharma España y Teva Pharma".

La Agencia Española del Medicamento ofrece en su porta oficial la lista de medicamentos valsartán que han sido retirados este 2019 (aquí te dejamos el enlace).

La OCU también ha emitido una serie de recomendaciones para aquellos usuarios que estaban consumiendo valsartán. "¿Estabas tomando un medicamento con valsartán para mantener tu tensión arterial a raya? Si es así es importante que no interrumpas el tratamiento y que bien acudas a tu médico o si quieres a tu farmacia para que te cambien este fármaco por otro que no se haya visto afectado por la contaminación durante su producción. En la farmacia comprobarán que el envase pertenece a uno de los lotes afectados y que el paciente cuenta con la correspondiente prescripción del Sistema Nacional de Salud. Una vez hechas las comprobaciones lo sustituirán por otro medicamento similar de otro fabricante, sin coste alguno".