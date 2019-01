Los nutricionistas desvelan lo que tienes que hacer cuando desayunas para perder peso sin esfuerzo

El desayuno no es la comida más importante del día por mucho que este sea un mantra que llevas años escuchando en medios de comunicación de todo tipo. Y no lo es según dicen los nutricionistas que llaman a huir de viejos axiomas que no generan más que problemas alimenticios. Estos expertos aseguran que a la hora de cuidar nuestra alimentación hay que tener claras, sobre todo, tres cosas: que perder peso sólo se logra con un déficit caloríco (es decir ingiriendo menos calorías de las que consumes a lo largo del día), que todas las comidas del día importan (sí, el desayuno también pero no sólo) y que lo mejor es cambiar hacia un alimentación más sana y equilibrada que puedas mantener en el tiempo. De nada sirve una bajada muy rápida de kilos que luego vayas a recuperar.

Entonces, ¿cómo se elabora un desayuno ideal para perder peso? Pues es fácil si tienes claro los conceptos básicos. Lo primero es que no se trata de comer por comer. Hay que alimentarse y por eso es fundamental que tu desayuno incluya nutrientes suficientes. Es decir: huye del dulce y de las magdalenas que te dan un pico muy alto de azúcar pero que te generan hambre en apenas una hora. Tomate mejor un yogur griego con fruta. Así, además evitarás tener hambre a media mañana, con el riesgo que eso supone si lo que quieres es controlar tu ingesta de calorías. (En este enlace puedes encontrar una comparación de varios alimentos de más a menos saludables según sus azúcares y las grasas que contienen según el Ministerio de Sanidad).

Por eso lo ideal es empezar el día con desayuno alto en proteínas. Puedes comer, por ejemplo, un huevo, un sándwich o algo rápido como un batido de fruta. Pero ojo, tienes que tener en cuentea que desayunar bien es algo costoso en lo que a tiempo se refiere. Es decir: tienes que planificar bien lo que quieres ingerir sobre todo si eres de los que te levantas apenas uno minutos antes de tener que salir por la puerta. (Lee aquí siete trucos infalibes para perder peso sin pasar hambre).

Por eso es bueno que un día a la semana planifiques lo que vas a desayunar el resto de días. Coge un papel y un boli y apunta en una libreta todo lo que necesitas. Te vas a sorprender descubriendo que es bastante más barata esta opción saludable que otras que puedes encontrar en el mercado a pesar de muchas veces la industria te las muestra como saludables.