El menú definitivo con el que podrás perder peso sin esfuerzo y sin pasar hambre

A lo largo de los últimos años ha habido varias "modas" relacionadas con la alimentación. Pero sin duda la más sana de todas la promovieron los propios nutricionistas hace varios meses con la gran ola del "real food". Se trata de concienciar a los consumidores de que para adelgazar y estar en tu peso perfecto tienen que comer más sano. No en vano es más que necesario sumarte a una dieta que puedas mantener a lo largo del tiempo. No vale de nada perder mucho peso en una semanas días si luego los vas a recuperar en unos días. En este enlace te contamos qué es esa comida real. Pero ¿cómo puedo diseñar un menú de comida real que me permita estar sano y en mi peso con comida real? Pues hoy te traemos un ejemplo de la mano de Carlos Ríos, uno de los nutricionistas más conocidos y seguidos en redes sociales.



Desayuno. La primera comida del día no es la más importante. Tienes que huir de ese viejo axioma pero debes darle relevancia a este momento del día. Tienes que prepararlo el día antes (en este enlace puedes leer cómo hacerlo). El desayuno que te propone en este caso Ríos está compuesto de yogur natural con copos de avena, plátano, anacardos y cacao puro. En este momento del día una de las preguntas más repetidas es si la leche entera engorda. En este enlace te contestamos. Recuerda que el desayuno tiene que darte suficiente energía. No puedes cargarlo de azúcar que te de mucha energía y que luego decaiga.



Snack de media mañana. Un táper de macedonia que te puedes llevar al trabajo es ideal para perder peso. Así lograrás dos cosas: la primera y más importante renunciar a comer otras cosas menos sanas (tipo bollería), y la segunda es que consumirás parte de las cinco piezas de fruta y verdura que deberías comer cada día. Por la tarde puedes cambiar a dátiles con queso curado.



Comida. A la hora de comer es muy importante que cada vez consumas más legumbres. Por eso el menú que propone Ríos incluye lentejas con verduras, ensalada y de postre (evitando de nuevo ultraprocesados), naranja con nueces y canela.



Cena. El nutricionista asegura que puedes decantarte por pollo al curry y verdura a la plancha.



Pero recuerda que a la hora de adelgazar también es interesante (y sobre todo necesario), moverse más. Tienes que dar unos 15.000 pasos al día y buscar pequeños trucos que te permitan combinar tu trabajo y tu vida sana. En este enlace puedes leer, por ejemplo, varios hábitos que tienes que llevar a cabo si quieres adelgazar. Otra de las teorías que también está muy de moda es la del "ayuno intermitente". ¿Sabes cómo se hace? En este enlace te lo contamos.