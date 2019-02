Siete alimentos que debes comer todas las semanas para perder peso sin esfuerzo

La regla básica la tenemos todos clara. Sólo vas a perder peso si caes en un déficit calórico y sólo vas a caer en déficit calórico si consumes menos calorías de las que gastas. La teoría parece sencilla pero no es tan fácil de aplicar como pudiera parecer. Tienes que saber que alimentos tienes que introducir en tu dieta para conseguir tu objetivo. En este sentido hoy hemos recopilado siete que tienen que estar en tu dieta semanal porque van a hacer, además, que mejores tu salud y que mantengas la dieta. Los nuevos hábitos alimenticios no los puedes dejar de lado porque eso sólo va a suponer que caigas en el tan temido efecto rebote.

El brócoli, la cebolla, la lechuga, la acelga, el pimiento y la berenjena son un "must have" en la cocina de quién quiere perder peso. ¿La razón? Porque son alimentos sin apenas calorías que van a saciarte mucho y que van a hacer que no te fijes en otros ultraprocesados que te aportarán mucha energía pero que no van a ser buenos en tu objetivo de perder peso. Tampoco puedes renunciar a la fruta.

A media mañana y a media tarde son los dos momentos en los que más hambre tenemos. ¿Cómo luchamos contra ella? Con un plátano, con una manzana, con unas cerezas o con unas fresas y piña. Todo son frutas que apenas tienen calorías. Porque, ojo, no hay que seguir a viejos gurús que dicen que la fruta de noche engorda. Todos los nutricionistas llaman a luchar contra esa falsedad.

Para empezar hay que diferenciar el hambre psicológica (o emocional) del hambre física. La primera es la que sientes cuando te parece que tienes hambre pero en realidad no es algo físico. Es el tipo de hambre que más "engorda" porque te hace comer de manera compulsiva alimentos, además, que son ultracalóricos. ¿Cómo luchar contra este tipo de hambre? Hay un truco infalible: bebiendo mucha agua. Un solo vaso frenará ese hambre psicológica.

También es importante combinar esa dieta con ejercicio y con un estilo de vida saludable. En este artículo te contamos cinco cosas que puedes hacer para moverte más (recuerda que tienes que dar como poco 15.000 pasos cada día).

Beber agua, al menos dos litros, y renunciar a otras bebidas calóricas como los refrescos o el alcohol también es necesario para perder peso. No te costará esfuerzo y te hará que mejores mucho tus resultados.