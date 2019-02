Sanidad alerta de la peligrosidad de consumir estos complementos alimenticios que se venden en España y los retira del mercado

El Ministerio de Sanidad, a través de la Agencia Española de Consumo y la Red de alerta alimentaria acaba de lanzar una advertencia a los consumidores para que no se extremen las precauciones a la hora de consumir varios lotes de complementos alimenticios de fabricación española. Desde el citado organismo advierten que se ha trasladado una notificación a las autoridades sanitarias de Madrid de la presencia de leche y crustáceos no declarados en el etiquetado de tres complementos alimenticios: el Inmucare de Vital Ballance, el Sacia-T Día de la misma marca y la versión "Noche" de esta misma cápsula.

Según informan desde Sanidad el citado producto ha sido fabricado en Castilla La Mancha y distribuido a establecimientos de las comunidades autónomas de Madrid y Cataluña. Desde la red de alerta alimentaria ya se ha dado alerta de estos hechos a las autoridades competentes de las diferentes comunidades autónomas que pudieran verse afectadas. Como medida de precaución en estos casos desde Sanidad apuntan a que "se recomienda a aquellos consumidores alérgicos tanto a la leche como a los crustáceos que pudieran tener los productos anteriormente mencionados que se abstengan de consumirlos". Además se insiste en que para el resto de consumidores estos productos no comportan ningún tipo de riesgo.

Estos complementos no son los únicos afectados. También se alerta de la presencia de crustáceos en el Blok Ultra 9 de la marca Nature Chrome que ha sido distribuido en establecimientos dedicados a la suplementación y en otros tipos de locales de Madrid, Valencia, Andalucía, Cataluña, Murcia y Canarias. También en este caso se ha procedido a informar a las autoridades sanitarias del extranjero en este caso a través del sistema de alerta de la Unión Europea ya que este complemento también se vendió en Grecia, Francia, Bulgaria, Lituania y Portugal.

En este caso también como medida de precaución se recomienda a los alérgicos a los crustáceos que no utilicen estos productos bajo amenaza de que sufran importantes problemas de salud. De nuevo se recomienda que en caso de tenerlos acercarse a la tienda más cercana o escribir a través de redes sociales a la empresa con el objetivo de que se devuelva el dinero a los consumidores. También se recuerda que en este segundo caso si no eres alérgico estos complementos no suponen un riesgo para tu salud en ningún caso por lo que no hay que (en este caso) evitar su consumo.