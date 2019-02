La bebida quemagrasas de moda que debes tomar a diario para perder peso y mejorar tu salud sin esfuerzo

La encuentras fácilmente en cualquier supermercado. Pasas a su lado y casi no le haces ni aprecio. Pero hay una sustancia que puede ayudarte, y mucho, a perder peso. Y no es ninguna de esas dietas milagro ni una pastilla que evita que retengas líquidos o una que te promete adelgazar sin problemas. Se trata del jengibre, un producto sano y saludable que tiene multitud de ventajas y que, combinado con una vida sana y saludable, puede hacer que bajes varios kilos por su carácter saciante que hace que evites comer otro tipo de cosas. Y es que esa es precisamente la clave: que consumas productos totalmente naturales y que alejes otros que se denominan "ultraprocesados" y que normalmente sólo hacen que sumar calorías a tu cuerpo.

Pero vayamos a los beneficios del jengibre. Es una bebida que te va a ayudar (si lo tomas en té o en infusión que es lo más normal), a reducir el colesterol, a aliviar ciertos dolores, a prevenir las gripes y los resfriados que muchas veces hacen que (sobre todo en invierno) te muevas menos y te quedes en casa y te va a aportar antioxidantes y a facilitar la digestión. Esta última característica es más que importante. Tener una digestión buena hace que pierdas kilos sí o sí.

Además hay otro tipo de calorías en las que nunca recaes: las líquidas, esas que se suman a tu organismo sin que casi te des cuenta. Te ponemos un ejemplo: si para cenar consumes cualquier producto pero bebes alcohol y te tomas de postres algún ultraprocesado sumarás 300 calorías más a tu dieta de una sola vez que si cenas con agua y de postres te tomas, por ejemplo, un té de jengibre.

Pero recuerda que todo tienes que combinarlo con una vida sana y que tienes que moverte más. No existe otro truco para perder peso que caer en un déficit calórico. Es decir: no lograrás bajar esa barriga si no consumes menos calorías de las que ingieres. Es algo básico que puedes conseguir si, como recomienda la Organización Mundial de la Salud, empiezas a dar 15.000 pasos cada día que es lo que se recomienda para tener una vida activa y para lograr que tu esfuerzo se vea recompensado. Eso sí, tienes que tener en cuenta que lo más importante de todo es que sepas que esto es una carrera de fondo. Adelgazar no se logra en dos días y no debes desmotivarte.