La razón por la que miles de personas están perdiendo peso sin esfuerzo

Perder peso no es algo imposible. Los nutricionistas aseguran que hay muchas técnicas o trucos que funcionan pero que a la hora de adelgazar sólo hay dos cosas más que importantes: tienes que llevar a cabo una dieta con un importante déficit calórico: es decir, tienes que consumir menos calorías de las que gastas habitualmente. ¿Cómo conseguirlo? Puedes lograrlo con una dieta que ya han empezado miles de personas en todo el país: se trata de pasarse al "real food" de forma tajante. Comer sólo comida real y renunciar a los ultraprocesados. Un cambio de hábitos que hace, además, que dejes de consumir alcohol, refrescos, postres con demasiadas calorías o fritos que son perjudiciales para tu organismo. Los que han seguido esta dieta de forma más o menos estricta le señalan tres ventajas: mejora tu salud, puedes llegar a perder hasta cinco kilos en un mes y, además, descubres la gran cantidad de cosas que puedes hacer con la comida real.

¿Cómo se sigue esa dieta? En internet proliferan cada vez más cuentas en redes sociales (sobre todo en Instagram) en la que los nutricionistas te recomiendan qué recetas puedes hacer para tener alternativas suficientes con las que "pasar" toda la semana. Además seguir este tipo de cuentas y esta alimentación te va a permitir cocinar al menos un día a la semana.

Y es que si algo bueno tiene este tipo de alimentación es que te va a permitir planificarte. Lo mejor en estos casos es cocinar un día a la semana y repartir la comida que quieras ir comiendo cada día en función de si la puedes congelar (en el caso de lentejas o cocido por ejemplo) o si la tienes que comer en los próximos días pero te puede aguantar algo en la nevera (en el caso de la pasta por poner un ejemplo o el arroz).

La dieta la debes combinar con ejercicio físico. Tienes que moverte unos 15.000 pasos al día para que todo funcione correctamente. También es importante beber agua. El modo de vida "real food", de hecho, premia que bebas dos litros de agua al día antes que cualquier otro líquido más perjudicial. Y ya por último tienes que dormir ocho horas al día. Es más que necesario descansar para poder trabajar y llevar a cabo tus actividades diarias. No vas a poder cumplir con todos tus objetivos si previamente no has descansado de forma correcta. Todo es cuestión de organizarse y de fijar tus prioridades.