Una mujer descubre que tiene cáncer al percatarse de un bulto que salía de su ombligo

Tenía un bulto que le sobresalía fuera del ombligo, tenía un color rojizo y no sabía a que podía deberse pero no fue a urgencias hasta que el dolor no fue soportable. Fue entonces cuando descubrió que tenía cáncer. Es el extraño caso que publican desde hace días revistas científicas de todo el mundo y que tiene como protagonista a una española de 73 años que llegó al hospital quejándose de un fuerte dolor en el ombligo, del que llegó incluso a salirle sangre como secuencia de la presencia en la zona de una masa de unos dos centímetros.

Los médicos realizaron varias pruebas de diagnóstico para afrontar el caso. Lo primero de lo que se dieron cuenta es de que la mujer tenía una masa bastante grande dentro del cuerpo. Era cáncer de ovarios. Y estaba en un estado más o menos avanzado. Lo que salía de su ombligo era la metástasis. Exactamente esa masa se conoce en ciencia como el "nódulo de la hermana Mary Joseph" y a veces se da en pacientes con cánceres de ovarios como el caso de esta septuagenaria española.

El autor del informe (un médico de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid) se trata de un caso raro. De hecho si nos vamos a las cifras sólo de un uno a un tres por ciento de todos los casos de cáncer de abdomen y pelvis se extienden hasta el ombligo con las consecuencias que esto tiene. Los facultativos tranquilizan a la población asegurando, además, que en el caso de que haya un bulto en esa zona no significa que se esté ante un cáncer. Podría ser cualquier otra enfermedad por lo que llaman a la calma y a no alarmarse en cuanto se vea algo sospechoso. Hay que acudir al centro médico más cercano para ver cuáles pueden ser las causas de estos bultos.

Pero ¿cuál es el estado actual de la paciente en cuestión? Según los médicos que la atendieron su estado de salud actualmente es más o menos bueno. No quiere eso decir que ya haya superado por completo la enfermedad pero va en buen camino. Eso es una buena noticia sobre todo si se tiene en cuenta que la mayor parte de los pacientes que presentan este tipo de complicaciones tienen un mal pronóstico en su enfermedad. Esperemos que la evolución siga siendo positiva y esta septuagenaria pueda superar este mal trago.