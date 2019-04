El ejercicio que ha vuelto a la actualidad para perder peso de forma rápida

En el mundo del fitness, como en muchos otros, hay cosas que pasan de estar de plena actualidad a caer en el olvido. Y eso es, al menos en parte, a lo que le pasó a una de las clases de cardio que estuvo de moda hace años pero que poco a poco empezó a perder seguidores a favor de otras disciplinas. Sin embargo ahora los gimnasios aseguran que cada vez notan más alumnos interesados en esta disciplina. Se trata del spining, una clase sobre una bicicleta que normalmente dura unos 45 minutos y que pueden practicar casi desde cualquier edad. ¿Cuáles son sus ventajas?

La primera, tal y como destacan quienes la han probado, es que "engancha mucho". Pedalear al ritmo de la música y hacerlo durante un tiempo determinado hace que tu cuerpo libere muchas sustancias beneficiosas para la salud y que se "enganche". Además al ser estas clases en las que se ven involucradas muchas personas (normalmente las clases están llenas), hacen que te retes constantemente a ti mismo e intentes aguantar hasta el final.

Como segunda ventaja quienes practican spining destacan que es una disciplina adaptable a cualquier edad y a cualquier circunstancia. Si lo has probado alguna vez a buen seguro que ya lo sabrás: en una clase hay varios niveles. Puedes pedirle a tu cuerpo el máximo (aumentando mucho la carga con la que trabajas), o puedes bajar el nivel de exigencia haciendo sencillamente "lo justo" para cumplir.

Lo más importante de todo es coger el hábito. Es decir: si nunca has hecho ningún tipo de ejercicio o no has participado en una clase colectiva puedes empezar poniéndote como reto hacer dos o tres de estas clases a la semana. Así tendrás en el calendario fijado en rojo el día (y hasta la hora) a la que tienes que hacer deporte. Si lo haces psicológicamente estarás ganando mucho porque estarás consiguiendo obligarte a ti mismo a hacer algo todas las semanas.

