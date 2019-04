Esto es lo que tienes que comer para adelgazar con facilidad y perder grasa definitivamente

La Semana Santa ya está aquí. Unas fechas que suponen para muchos las primeras vacaciones del año y un merecido periodo de descanso en el que uno suele dejar de lado su rutina saludable para sucumbir a los excesos que en muchas ocasiones acompañan al descanso y a un estilo de vida más relajado. Las vacaciones no debe ser sinónimo de engordar, ni dejarse caer en la comida basura y en bebidas azucaradas que pueden resultar perjudiciales para nuestra salud en general y nuestro estado físico. El verano está a la vuelta de la esquina, lo que se traduce para muchos en el inicio de la temida "operación bikini" (en este enlace te mostramos la bebida que debes tomar antes de ir a dormir para eliminar la grasa abdominal).

Si quieres perder grasa y conseguir un vientre plano y eliminar definitivamente esos kilos de más, aquí te mostramos un plan alimenticio ideal para quemar grasa (en este enlace también puedes descubrir la clave definitiva para adelgazar y quemar 100 calorías en apenas cinco minutos) elaborado por Gianluca del Mastro, un experto nutricionista que tiene más de 200.000 seguidores en su cuenta oficial de Instagram. "Mucha gente afronta dificultades a la hora de establecer un plan alimenticio. "No conoce la repartición de macronutrientes, no tiene ideas de qué comer€", comienza el experto. "No tienes que hacer dietas locas y estrictas. No tienes que hacer la dieta de la manzana, la dieta líquida o dieta detox. Nada de eso. Necesitas un régimen alimenticio compuesto por cantidad significativa de proteína y una dieta moderada en carbohidratos y grasas". Por ello, aquí establece el menú ideal para perder grasa.

En el desayuno, lo recomendable es tomar 100 gramos de claras de huevo, un huevo mediano, dos tostadas integrales y una taza de café, agua o té (además, en este enlace te hablamos del desayuno ideal para perder peso sin pasar hambre más recomendado por los expertos).

En el almuerzo, hay que comer 150 gramos de salmón a la plancha, 200 gramos de patata hervida y una porción de vegetales.

Como snack, recomienda 200 gramos de yogurt griego 0%, 1 manzana y 10 almendras naturales (aquí te enseñamos el superalimento de moda que te va a ayudar a perder peso sin esfuerzo y sin dieta).

Ya, para la cena, el experto recomienda tomar 150 gramos de filete de pollo, 200 gramos de arroz integral, una porción de vegetales y una cucharada de aceite de oliva (en este enlace también te mostramos la clave para perder peso durmiendo).