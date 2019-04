Así puedes perder peso definitivamente con el ayuno intermitente

Con la Semana Santa a la vuelta de la esquina es normal comenzar a pensar en la playa, el buen tiempo y sobre todo, en el verano. Un pensamiento que en muchas ocasiones va ligado a la temida operación bikini. No obstante, el querer ponerse en forma no debe ser solo una cuestión estética. El seguir una rutina saludable es igual de beneficioso para nuestro organismo y nuestra salud. Comer mejor, hacer deporte, dormir más horas€ El estar en forma no es sinónimo de comer simples ensaladas de lechuga y tomate (en este enlace te contamos qué es lo que tienes que comer para adelgazar con facilidad y perder grasa definitivamente) ni pasar interminables horas en el gimnasio o pensado qué puedes hacer si no dispones de tiempo para apuntarte a uno (en este enlace te mostramos la sencilla rutina con la que adelgazarás sin salir de casa y solo te llevará unos minutos).



No obstante, existe una forma de conseguir perder esos kilos de más y lograr un vientre plano que cada vez más expertos en nutrición están empezando a tener en cuenta y a recomendar: se trata del ayuno intermitente. La gran pregunta es ¿cómo se hace correctamente? Antes de entrar en materia hay que recordar que muchos expertos en nutrición explican que esta práctica no es recomendable para todos, ya que cada uno tiene un aguante distinto a la hora de someterse a esta rutina.



El ayuno tiene como finalidad reducir la ingesta calórica de las personas (comer menos calorías). Si quieres prosperar en el ayuno intermitente puedes empezar haciendo el famoso protocolo de lean gains 16:8. Este ayuno consiste en saltarse el desayuno y comer en una venta de alimentación de ocho horas. Es decir, antes de las 12.00 del mediodía no hay que consumir ningún tipo de alimento. A continuación, puedes tomar el primer alimento: una dieta basada en carbohidratos, proteínas y grasas.



Después de tomar ese alimento, debes seguir con tu rutina habitual y realizar un entrenamiento de fuerza en el gimnasio (toma agua o infusiones). A las 20.00 llega el momento de tomar la segunda comida del día y debe tener carbohidratos, proteínas y grasas.



Existen muchas variedades de ayunos intermitentes. Lo recomendable es comenzar por el que hemos mencionado y según tus fuerzas ir adaptando las diferentes variedades al que mejor se adapte a tu estilo de vida. No dejes de lado el ejercicio y recuerda que también es muy importante descansar.