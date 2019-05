La pasta que se vende en España y Sanidad pide a los alérgicos e intolerantes al gluten no consumir

La pasta que se vende en España y Sanidad pide a los alérgicos e intolerantes al gluten no consumir

Controlar la calidad de los alimentos y que cumplan con todas las normas de etiquetado y salud que establecen los organismos competentes es un tema capital para el ministerio de Sanidad y Consumo. Este control lo lleva a cabo desde la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, Aecosan, integra y desempeña en el marco competencial de la administración general del estado las funciones relacionadas con la promoción y el fomento de los derechos de los consumidores y usuarios en bienes y servicios, así como la seguridad alimentaria y la nutrición saludable. Este organismo cuenta entre sus funciones y objetivos fundamentales con "ejercer la promoción y el fomento de los derechos de los consumidores y usuarios, tanto en materia de seguridad de los productos como de sus intereses económicos y promover la seguridad alimentaria, ofreciendo garantías e información objetiva a los consumidores y agentes económicos del sector agroalimentario español".

Aecosan cuenta con una rede alerta que difunde a través de su portal digital (en este enlace te mostramos la alerta de Sanidad sobre este chocolate que contiene cannabis y se vende en supermercados españoles). Ahora, ha emitido una alerta en la que se manifiesta "etiquetado insuficiente (etiquetado sólo el pan rallado-tipo de cereal no especificado) en pasta de aceitunas procedente de Italia". La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento a través del RASFF (Red de Alerta Alimentaria europea), de una notificación de alerta trasladada por las Autoridades Sanitarias de Bélgica, relativa a la presencia de pan rallado sin especificar en el etiquetado de qué cereal procedía el pan rallado, en pasta de aceitunas verdes procedente de Italia" (en este enlace te mostramos la alerta a los alérgicos de no consumir estos productos de bollería que se venden en supermercados españoles).

La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición también especifica los datos del producto para que este sea fácil de reconocer por el usuario. En concreto se trata de "pasta de aceitunas verdes de la marca MENU de 390g , números de lote LP264, LB136 y LA151, y fechas de consumo preferente 01/09/2019, 31/05/2020 y 31/05/2021 respectivamente".

Desde Aecosan explican que "el producto afectado ha sido fabricado en Italia y distribuido a varios Estados miembros, incluyendo España. Sin embargo, no se disponía de la identidad de los destinatarios en nuestro país. Las Autoridades de Cataluña han comunicado a la AESAN que el producto fue vendido por una empresa de Cataluña a cuatro establecimientos localizados en Cataluña, Andalucía y Navarra (en este enlace te mostramos la alerta de Sanidad para avisar a los ciudadanos de no consumir este alimento con gluten "no declarado").

La agencia indicia que "se ha procedido a informar de estos hechos a las Autoridades competentes de las Comunidades Autónomas a través de la Red de Alerta Alimentaria nacional (SCIRI)". Como medida de precaución "se recomienda a aquellos consumidores alérgicos o intolerantes al gluten que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares, que se abstengan de consumirlo. Asimismo se indica que el consumo de este producto no comporta ningún riesgo para el resto de consumidores", indican (en este enlace te mostramos las delicias de cangrejo que Sanidad alerta a los consumidores no tomar).