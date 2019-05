Alertan de la presencia de metales pesados y sustancias psicotrópicas en esta conocida marca de productos de nutrición

A la hora de iniciar una dieta saludable o tratar de perder esos kilos de más hay que ser muy conscientes de que hay una máxima que siempre se cumple y es muy importante: no existen los productos milagro. Perder peso conlleva esfuerzo y es cierto que los resultados tardan en aparecer, pero la paciencia y la constancia finalmente tiene su recompensa (en este enlace te mostramos las tres claves para perder grasa de forma eficaz).

Existen múltiples productos y cremas que prometen resultados increíbles para conseguir un vientre plano o eliminar la grasa localizada en algunas partes de nuestro cuerpo. No obstante, hay que tener cuidado a su composición. Desde el portal Redacción Médica han emitido una alerta para informar de que se han hallado "metales pesados y sustancias psicotrópicas en productos de Herbalife". "La Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos ya alertó en 2016 sobre esta marca", explican desde la página. "Los datos recogidos han demostrado que algunos de los productos de la multinacional Herbalife estarían contaminados por metales pesados, sustancias psicotrópicas, bacterias patógenas y compuestos tóxicos que si se ingieren de manera continuada pueden llevar a suponer un peligro para la salud de los consumidores, según un estudio recogido en la US National Library of Medicine. "Es más, en 2016, la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos describió a Herbalife como "una estafa disfrazada de vida saludable", dado que los productos que oferta la compañía no reportan los beneficios para la salud que supuestamente son anunciados", explican desde el portal médico.

La organización FACUA-Consumidores en Acción también se ha hecho eco de esta alerta y ha emitido una nota informativa a través de su portal digital. El Centro Nacinal de Informacioón Biotecnológica de Estados Unidos (National Center for Biotechnology Information) explica que la empresa ha crecido exponencialmente en estos últimos años. Un crecimiento basado "en que prometen beneficios de salud falsos y auguran un serio problema de salud pública". Por el momento, los productos alertados se han vendido en la India, país donde la empresa ha experimentado un importante crecimiento en los últimos años