Alerta en las redes sociales por estos bañadores cuya tela puede provocar cáncer y "daños reproductivos"

Un aviso de una usuaria en Twitter ha sembrado la alarma en las redes sociales por la etiqueta de información que presentaba un bañador que había comprado. Esta internauta colgó diferentes fotografías de la prenda en la que se mostraba un alarmante mensaje en la etiqueta del producto. Estas imágenes estaban acompañadas del siguiente mensaje "¿Todos sabían que esta etiqueta está en los trajes de baño Fashion Nova?". En las imágenes se observa la etiqueta del producto cosida a la tela del bañador que expone lo siguiente: "Advertencia: Este producto puede exponer plomo y cadmio, que según el estado de California causan cáncer, defectos de nacimiento y daños reproductivos". Además, ofrece una página web para ver "más información: www.p65Warnings.ca.gov", se trata de la Oficina de Evaluación de Riesgos para la Salud Ambiental de California, cuyo principal objetico es "proporcionar al público información sobre productos químicos e informar a los ciudadanos sobre su exposición a sustancias químicas que causan cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos".



El comentario de la usuaria ya suma más de siete mil retuits y 11.500 "me gusta" en Twitter. La empresa Fashion Nova no ha hecho ningún comunicado público al respecto de esta publicación y la posterior alarma que ha generado o por qué utiliza este tipo de productos. Sin embargo, en el apartado de "términos del servicio2 del portal oficial de esta empresa, aparece un mensaje referido al motivo de añadir este tipo de etiquetas en sus productos. Bajo el título "California Proposition 65", la ley que fue aprobada en California y a la que se refiere la página de la Oficina de Evaluación de Riesgos para la Salud Ambiental de California que hemos mencionado anteriormente, la empresa explica: "Hacemos esta advertencia como resultado de la Proposición 65, la Ley de Aplicación de Agua Potable Segura y Tóxica de 1986, que nos obliga a informar a los ciudadanos de California sobre las exposiciones a ciertos químicos. ADVERTENCIA: Los productos vendidos en este sitio pueden contener sustancias químicas que el estado de California sabe que causan cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos".





