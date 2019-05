Alertan del efecto perjudicial que pueden tener en los usuarios las cremas solares

El verano está a la vuelta de la esquina. Una época de sol y calor donde se pasan una gran cantidad de horas al aire libre. En esa época es fundamental tener a mano crema solar para evitar sufrir las peligrosas quemaduras del sol. Sin embargo, un estudio de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, en inglés) y que ha publicado la prestigiosa revista médica "Journal of the American Medical Association" (JAMA) explica que los ingredientes químicos de los protectores solares llegan a la sangre del organismo, mezclándose con ella (en este enlace te hablábamos de la alerta que emitió Sanidad de casos graves de hipercalcemia en niños y adultos por dosis excesivas de vitamina D).

El objetivo del estudio es averiguar "la concentración máxima en sangre de los ingredientes activos de varios productos de protección solar". Tal y como explica la publicación científica, este estudio "llevó a cabo un ensayo clínico a 24 participantes sanos" que debían aplicarse cuatro tipos de protectores solares que se encuentran actualmente a la venta y comprobar "las concentraciones máximas de sangre" que se registraban.

Como resultado de esta investigación, el estudio recoge que, tras esta prueba, los participantes presentaban "concentraciones en sangre que excedían el umbral establecido por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos". "La absorción sistémica de los ingredientes de protección solar apoya la necesidad de estudios adicionales para determinar la importancia clínica de estos hallazgos", apuntan los precursores de esta investigación.

No obstante, los encargados de llevar a cabo este estudio también matizan que "estos resultados no indican que las personas deben abstenerse del uso de protector solar", por lo que por el momento no se desaconseja a los usuarios el seguir utilizando cremas solares. "Los hallazgos del estudio plantean muchas preguntas importantes sobre la protección solar y el proceso mediante el cual la industria de la protección solar, los clínicos, las organizaciones especializadas y las agencias reguladoras, los beneficios y riesgos de este medicamento de venta libre", revelaron los doctores Robert Califf y Kanade, encargados de sacar adelante esta investigación.

El control de los productos sanitarios es una labor capital para las administraciones sanitarias de todos los países. En España, concretamente, el ministerio de Sanidad vela por la seguridad en medicamentos y fármacos que llegan al usuario a través de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.