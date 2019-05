El plato de comida china que las autoridades de Sanidad y Consumo alertan no comer

El plato de comida china que las autoridades de Sanidad y Consumo alertan no comer

La vigilancia de alimentos y productos que pueden resultar perjudiciales para los usuarios es un tema capital para el Ministerio de Sanidad y consumo. A través de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, Aecosan, se lleva a cabo un riguroso control de todos aquellos productos que se distribuyen dentro de las fronteras del territorio nacional (en este enlace te mostramos la alerta de Sanidad sobre este chocolate que contiene cannabis y se vende en supermercados españoles). Se trata de "un organismo autónomo, adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través de la Secretaría General de Sanidad y Consumo y es el resultado de la fusión entre el Instituto Nacional del Consumo y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición". Entre sus principales objetivos, destacan el "promover la seguridad alimentaria, ofreciendo garantías e información objetiva a los consumidores y agentes económicos del sector agroalimentario español". (en este enlace te mostramos la alerta de Sanidad avisar a los ciudadanos de no consumir este alimento con gluten "no declarado").

Ahora, la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición ha lanzado un mensaje para avisar a los consumidores de que se han detectado "crustáceos no declarados en dumplings de champiñones y bok choy (col china) procedentes de China (Ref. 2019/112)". "La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento a través del RASFF (Red de Alerta Alimentaria europea), de una notificación de alerta trasladada por las Autoridades Sanitarias de Reino Unido, relativa a la presencia de crustáceos no declarados en dumplings de champiñones y bok choy", recoge la agencia en un comunicado (en este enlace te hablábamos de las delicias de cangrejo que Sanidad alerta a los consumidores no tomar).

"El producto afectado ha sido fabricado en China y distribuido desde un establecimiento de Reino Unido a establecimientos de Bélgica, Alemania, Finlandia, Francia y España (Madrid). Se ha procedido a informar de estos hechos a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través de la Red de Alerta Alimentaria Nacional (SCIRI)", explican desde Aecosan.

Como medida de precaución "se recomienda a aquellos consumidores alérgicos a los crustáceos que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo. Asimismo, se indica que el consumo de este producto no comporta ningún riesgo para el resto de consumidores", finaliza la nota de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (en este enlace te hablamos de las rosquillas que Sanidad alerta a los consumidores españoles no comer).