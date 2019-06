La fruta que debes comer a diario en verano (según los nutricionistas) para perder peso sin esfuerzo

Cuando llega el verano muchos se plantean que ya es demasiado tarde para la "operación bikini". Ya no hay nada que hacer para poder lucir cuerpazo en la playa. Pero eso no es verdad. No está todo perdido. Ni mucho menos. Los nutricionistas llevan tiempo advirtiendo que para perder peso de una forma sana, natural y (sobre todo) sostenible, lo que tienes que hacer es cambiar de vida. No sólo hay que modificar lo que comes sino "cómo" estás comiendo. En este sentido es fundamental que hagas tuyos nuevos retos como el de moverte más (como poco unos 15.000 pasos al día) o el de comer más sano.

En este sentido una pieza de fruta que puede ayudarte mucho en tu camino. Se trata de las cerezas que (llegadas principalmente desde Extremadura) cada vez copan más los supermercados de toda España. Esta fruta es muy buena para regular el tránsito intestinal por lo que te ayudará a ir más al baño. También es saciante por lo que contribuirá a que puedas comer algo saludable en la pausa de media mañana o de media tarde en el trabajo. Así podrás huir con total facilidad de los ultraprocesados en los que caes en no pocas ocasiones cuando tienes hambre y sólo tienes a mano una insana máquina de snacks.

Pero aún tiene más ventajas. Como ya te contamos hace tiempo los nutricionistas aseguran que para llevar una vida sana y saludable tienes también que beber dos litros de agua al día. Pues bien, esta fruta también contiene mucho agua. En definitiva: se trata de una de las mejores opciones a la hora de tomar un postre (evitando así otras cosas que pueden engordar) o de disfrutar de un aperitivo.

Los expertos en nutrición señalan que para mejorar tus hábitos tienes que empezar a cambiar la forma en la que te relacionas con los alimentos optando siempre por opciones más sanas y naturales. No en vano adelgazar y perder peso de cara a la campaña de verano no puede ser, en ningún caso, tu principal objetivo. El objetivo debe ser cambiar de vida en general optando por mejorar tu salud. En este sentido dejar de lado los procesados y optar por la comida sana y natural puede ser más que aconsejable. Esperamos que todos nuestros trucos para llevar una vida más sana te sean de ayuda y que con ellos puedas mejorar tu salud y tu forma física